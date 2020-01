Egyre népszerűbb a magyar fiatalok körében a termálfürdőzés

Magyarország köztudottan termálvíz-nagyhatalom, aminek előnyeivel a fiatalok is mindinkább tisztában vannak, mert egyre többen keresik fel a termálfürdőket – derül ki a hévízi NaturMed Hotel Carbona adataiból. Az orvosszakértő szerint ez nem véletlen, hiszen a termálvíz sok, a modern életvitelhez kapcsolódó problémára is megoldást kínál.

Egyre népszerűbb a termálfürdőzés a fiatalok körében az egyik legnagyobb hévízi szálloda adatai szerint. A látogatottsági adatok mellett kutatási eredmények is megerősítik a tendenciát: a 18-24 éves korosztály több mint egyharmada jár évente legalább egyszer termálfürdőbe. Dr. Kurth Géza, a hévízi NaturMed Hotel Carbona reumatológus, rehabilitációs szakorvosa szerint a növekvő népszerűségnek több oka is van: a termálvíz a fiatalok modern életvitelből fakadó problémáira is sokféle hatékony megoldást nyújt, valamint a termálfürdőzés egyre vonzóbb közösségi élmény. Az alábbiakban az orvosszakértő segítségével foglaljuk össze azokat az előnyöket, amelyek a termálfürdőzés növekvő népszerűségét magyarázzák.

A termálvíz stresszoldó és regeneráló hatású

A hazai termálvizek összetételükben változatosak, és számos olyan egészségügyi probléma kezelésére alkalmasak, amelyek a fiatalok körében is előfordulhatnak. A termálfürdőzés jótékony hatással van a stresszre, amely a felgyorsult életvitellel szinte kötelezően együtt jár, és amely mára népbetegséggé nőtte ki magát.

Emellett enyhítheti az alvászavar okozta panaszokat, vagy elősegítheti a testtartás javítását.

A Carbona szakorvosa szerint a mobiltelefonozás okozta helytelen testtartás, a köznyelvben SMS-nyakként hívott jelenségre is kínál megoldást. Emellett elősegíti a test regenerálódását például egy sportsérülés után.

Termálfürdőbe menni közösségi élmény

A fürdőkbe a fiatalok szívesen terveznek programokat közösen, hiszen az így együtt töltött idő nagyszerű élményt nyújt. Ráadásul a program kiegészíthető közös szaunázással és akár olyan aktivitásokkal, mint például az aquafitnesz. Kifejezetten népszerű az éjszakai fürdőzés, ahol a zenék és a fények miatt szinte szórakozóhelyen érezhetik magukat.

A fürdőzés országjárással is egybeköthető

Mivel a fiatalok közül sokan inkább az aktív pihenést részesítik előnyben, az akár gyógyászati célú termálfürdőzést szívesen kötik össze kirándulással, városnézéssel.

Az országban több mint 80 minősített gyógyfürdő közül választhatnak,

amelynek környéke gazdag természeti és történelmi látnivalókban a dunántúli régióban Hévíztől és Sárvártól kezdve az Alföldön át egészen Észak-Magyarországig.