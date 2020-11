Életmentő ötlet nem köthet ki a fiók alján

Londonban alapított akcelerátort két magyar fiatal, céljuk, hogy a világ onkológiai ötleteit és startupjait befektetéshez és piachoz juttassák.

Csütörtökön rendezte meg első globális programjának záró eseményét egy pitch­versennyel (ahol az ötletet kell ismertetni) egybekötve az onkológiai startupokat felkaroló akcelerátor, a cLAB Ventures. Az eseményen tíz ígéretes vállalkozás mutatkozott be harminc nemzetközi befektető előtt.

A két, Angliában élő magyar fiatal, Gulyás Gergő és Korchmáros Sára Londonban jegyezte be a cLAB-ot.

Azért döntöttek így, mert az élettudományok terén világszinten kiemelkedő angol egyetemek közelsége miatt erős a bizalom a helyi szervezetek iránt, de a magyar piacon is szeretnének aktívan jelen lenni. A cLAB nem egészen egy éve aktív, de már kiterjedt nemzetközi szakmai és befektetői partnerhálózattal rendelkezik, és 14 országból húsz startup útját egyengeti.

Az alapítók tragikus személyes események miatt kezdtek kimondottan rákkutatással foglalkozó startupokat felkarolni. Úgy látták, hogy nagyon jó kezdeményezések vannak a piacon, de sok kutató nem rendelkezik olyan üzleti tudással, amely pedig elengedhetetlen a piaci sikerekhez.

Egy startuprendezvényen találkoztam egy lengyel kutatóval, aki befektetőt keresett az eseményen, ugyanis olyan megoldásra bukkant, amellyel az agydaganatban szenvedő betegek élettartamát évekkel meg lehet hosszabbítani. A startupok világáról viszont semmit sem tudott, nem volt jól felépített üzleti terve. Helyette egy kisállatgondozást támogató ötlet jutott befektetéshez. Ez nagyon meghatározó előzménye volt a cLAB megalapításának

– mondta a Világgazdaságnak Gulyás Gergő.

Hozzátette, sok megoldás mögött évtizedes kutatómunkák és briliáns kutatók állnak, ám ha nem tudják jól bemutatni az ötletüket, nem tudnak érvényesülni a piacon. Az akcelerátort azért alapították, hogy ezeket az ötleteket és startupokat segítsék, az alapítók és kutatók boldogulhassanak az üzleti világban, és a megoldásaik emberéleteket mentsenek, ne egy fiók mélyén kössenek ki.

A két alapító főállás mellett építi az akcelerátort. Sára egy magyar fintech startup, a Recash kereskedelmi vezetője, emellett márkaépítéssel és marketing-tanácsadással is foglalkozik, Gergő pedig a Startup Campus befektetési alapjának igazgatósági tagja, vezeti a szervezet londoni irodáját, és segíti a magyar startup nemzetközi terjeszkedését.

Kaptunk kritikákat a cLAB indulásakor, hogy miért szűkítjük ennyire a portfóliónkat, hiszen sokkal nagyobb lenne a merítés, ha más jellegű startupokkal is foglalkoznánk. Később azonban kiderült, hogy ez valójában egy piaci rés, és a nincs világon még egy olyan akcelerátor, amely kizárólag az onkológiai startupokkal foglalkozik. Mexikótól Indiáig mindenki hozzánk fordul, de van szingapúri befektetőnk is, a napokban pedig sanghaji üzletemberekkel tárgyaltunk

– emelte ki Korchmáros Sára.

Hozzátette, nem egy újabb akcelerátort akartak a piacra, hanem egy egyedülállót, amely valós segítséget nyújt az ötletek megvalósulásához és a startupok üzleti sikereihez. Tavaly augusztusban jegyezték be a céget, és idén márciusban indították az első programjukat. Olyan neves nemzetközi szakemberek és vállalati vezetők álltak a cég mellé, akikről álmodni is alig mertek az alapítók. Közben a csapatuk is bővült egy magyar biomérnökkel és egy horvát koordinátorral.

A projekt bemutatkozó videója:

Egy olyan ökoszisztéma kialakítása a céljuk, amely az ötlettől a nemzetközi terjeszkedésig végigvezeti a startupok alapítóit, és a validációtól legalább az első befektetésekig biztonságos közeget ad. Minden olyan feltételt meg akarnak teremteni, amely a legvégső célokat szolgálja: a piacra jutást és az emberéletek megmentését.

A startupok feliratkozása mindig ingyenes lesz – de előbb alapos szűrésen esnek át –, és ha sikeres befektetés valósul meg a cLAB-en keresztül, akkor néhány százalékos sikerdíjat kér majd a szervezet. A vállalati akcelerációban hisznek igazán, vagyis vállalatok számára teremtik meg a lehetőségeket a külső innováció bevonására. A cLAB jövőre félmillió angol font árbevételt szeretne elérni a befektetések után járó sikerdíjból és az akcelerátorprogramokból.

A következő három-négy évre pedig egy saját befektetési alap létrehozása a cél.

Tavaly a globális onkológiai piac értéke 143 milliárd dollár volt, ez a teljes gyógyszeriparnak a 20 százalékát fedi le. Az elemzők szerint évi 12 százalékos növekedés várható, és az onkológiai terápiából származó globális bevételek elérhetik a 250 milliárd dollárt 2024-re. Világszerte több mint 3200 startupot jegyeznek az onkológia területén, és a növekedési potenciált tekintve nem meglepő, hogy ez az egyik legvonzóbb szektor a befektetők számára is. Az összes eddigi befektetés 92 milliárd dollárra tehető, ez nagyjából 2400 startup között oszlott meg, a befektetések harmadát az utóbbi két évben realizálták.