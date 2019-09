Elvégezték az ezredik beteg sikeres májátültetését itthon

Elvégezték az ezredik beteg sikeres májátültetését Magyarországon, a Semmelweis Egyetemen (SE) a napokban.

Merkely Béla, a felsőoktatási intézmény rektora hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón közölte, hogy egy transzplantációhoz mintegy száz orvos és szakdolgozó összehangolt munkája szükséges, a beavatkozás a legmagasabb szakmai szintet képviseli.

Felidézte, hogy tavaly 505 szervátültetést végeztek Magyarországon – ebből 327-et az SE-n –, ami rekord.

Több mint 160 vesét, 80 májat és csaknem 60 szívet transzplantáltak

– közölte Merkely Béla, hozzátéve, hogy idén is hasonló ütemben zajlanak a beavatkozások.

Európában az SE az egyik legnagyobb transzplantációs oktatási-kutatási intézmény – mondta. Szívátültetésben a második legnagyobb központ az egyetem a kontinensen, míg a vese- és májbeavatkozások szempontjából a negyedik és ötödik helyen szerepel – sorolta a rektor.

Céljuk, hogy valamennyi úgynevezett szolid szerv esetében „dobogóra lépjenek” a következő öt évben, és az egyik transzplantációjában elsők legyenek

– hangoztatta. Hozzátette, hogy mintegy 3500 transzplantált beteget kezelnek folyamatosan az SE-n.

Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára azt mondta, hogy az alapításának 250. évfordulóját ünneplő Semmelweis Egyetem története magában foglalta a kiugró teljesítményeket.

Közölte, a magyarországi klinikai rendszerekben három komoly funkció valósul meg: a magas szintű betegellátás, az oktatás és a kutatás-innováció.

Az SE egy brandet is jelent, nem csupán Magyarországon, de külföldön is – jelentette ki Bódis, hozzátéve, hogy a továbbiakban is jövőépítő munkát akarnak végezni, ezt szolgálja a Semmelweis XXI. komplex fejlesztési projekt.

Az államtitkár kiemelte, hogy az SE rendkívül jól szerepelt a különböző egyetemi rangsorokban a közelmúltban. A cél, hogy ezekben az első százba kerüljön, a szakmai hierarchiákban pedig a felső ötbe, ehhez azonban sokat kell dolgozni – jegyezte meg.

Bódis József azt hangoztatta, hogy az SE orvosképzése a legnagyobb siker a „nemzetköziesítés” terén, jelenléte a világpiacon komoly presztízs a magyar felsőoktatásnak.

Csányi Endre Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára jelezte, hogy a tavaly Magyarországon átültetett 505 szerv közül 119 külföldről érkezett. Ez annak köszönhető, hogy 2013-ban az ország csatlakozott a nyolc európai államot tömörítő Eurotransplant hálózathoz.

Azt mondta, hogy törekszenek a megelőzésre és az átültetés előtti beavatkozásokra. Ennek jegyében például az ősszel ingyenes szűrővizsgálatnak vetik alá hepatitis C-re az összes egészségügyi dolgozót, mintegy 100 ezer embert. Csányi Endre Péter hozzáfűzte, hogy a kormány 2030-ig szólóan nemzeti egészségprogramokat hagyott jóvá.

Kóbori László, az SE transzplantációs és sebészeti klinikájának igazgatója közölte, hogy a májátültetésen átesett ezredik beteg egy 61 éves nő. Az új szervet 20 perc alatt varrták be. A beteg jól van, osztályon lábadozik, májfunkciója normális és tankönyvi módon alakul, de állapota további utánkövetést igényel.

Felidézte, hogy

4084 szervátültetést hajtottak végre az intézményükben a fennállás 25 éve alatt. A transzplantáció összetett, multidiszciplináris feladat.

Kitért arra, hogy klinikájuk nemzetközi hírű, akkreditált központ. Azt tervezik, hogy aktív szerepet vállalnak egyesült államokbeli kollégák képzésében, valamint még tovább fejlesztik a gyermektranszplantációt – sorolta Kóbori László.

Az esemény meghívójában azt írták, hogy 24 éve végeznek májátültetést Magyarországon. A beavatkozás kizárólag az SE transzplantációs és sebészeti klinikáján érhető el.