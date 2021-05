Észrevétlenül mutálódhat a koronavírus Indiában

Szeptembertől már a harmadik oltást adják az Egyesült Királyságban

Az angliai Porton Down laboratórium szakértői szerint az emlékeztető oltásokra azért is szükség lesz, mert ahogy nő a lakosság átoltottsága, úgy fejlődik a vírus is, és bukkannak fel az újabb mutánsok. Épp ezért, hangsúlyozzák, továbbra is tartózkodni kellene a nemzetközi utazásoktól.