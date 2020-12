Huszonegyre nő az oltópontok száma

Szerdán huszonegyre, január elején huszonötre nő az oltóhelyek száma Magyarországon az újabb vakcinaszállítmányoknak köszönhetően – mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán.

Müller Cecília közölte:

a korábbi, jelképes mennyiségű vakcinát tartalmazó szállítmányból az eddigi öt oltóhelyen négy nap alatt 3789 intenzív, sürgősségi és a koronavírusos betegeket kezelő osztályokon tevékenykedő egészségügyi dolgozót oltottak be.

A szerda reggel Magyarországra érkezett 70 ezer vakcina 35 ezer egészségügyi dolgozó – köztük egy újabb kör, a háziorvosok – beoltásának megkezdését is lehetővé teszi.

További adagokat is megrendeltek, az év elején is több tételben, folyamatosan érkeznek szállítmányok Magyarországra –mondta a tisztifőorvos, hozzátéve: akkor már a szociális intézmények lakói és dolgozói is sorra kerülnek.

Az oltóanyag mennyiségétől függően tudják bővíteni a kört azokkal, akik a legmagasabb kockázatot viselik és akik aktívan részt vesznek a járvány kezelésében.

Közölte: csaknem 600 ezer embert tartanak számon, akik szeretnék beoltatni magukat; 462 ezer ember regisztrált interneten, és 136 ezer nyugdíjas küldte vissza a szándékot kifejező levelet.

Ismertette: aki a védőoltásra jelentkezik, kérdőívet kap, amelyben információt kérnek az előzményekről, kockázatokról. Ez azért szükséges, hogy az orvos meg tudja ítélni az olthatóságot, és az oltást kérőnek beleegyező nyilatkozatot is ki kell töltenie.

Az oltás után egy kis időt el kell tölteni a megfigyelés érdekében az oltóhelyen, 15-30 perc múlva oltási kártyát kap mindenki, amely tartalmazza azt is, hogy mikor kell a második oltásra jelentkezni – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy egyik védőoltás sem nyújt százszázalékos védettséget, de a súlyos betegség, szövődmény, halál elkerüléséhez fontos az oltás. Emellett nem szabad elfeledni a higiénés szabályok betartását sem.

Két oltás biztosítja az immunitást; a másodikat az első oltást követő 21. nap körül kell beadni, majd azután egy héttel alakul ki a védettség.

Felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell tartani a védőoltásoktól, a vakcina kifejlesztését a SARS-1 és a MERS-járvány idején sok kutató munkája előzte meg. Megjegyezte: