Januártól a fogorvosok is digitalizálódnak

Újabb mérföldkőhöz érkezik a hazai digitális egészségügy, hiszen 2020. január 1-től a magánegészségügyi szolgáltatók és fogorvosok is csatlakoznak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) adatbázisához. A magyar e-egészségügyi rendszerhez hasonló IT-fejlesztések nagyban hozzájárulnak a kis- és középvállalati szektor szereplőinek digitalizációjához világszerte. Az online működésre váltó vállalkozásoknak azonban érdemes még nagyobb figyelmet fordítaniuk az informatikai eszközeiken tárolt adatok biztonságára.

Tovább növekszik az EESZT adatbázisa, miután a magánegészségügyi szolgáltatóknak és fogorvosoknak januárig csatlakozniuk kell a rendszerhez, ezt követően pedig 2020. június 1-jétől már adatokat is rögzítenek a felhőbe.

A változással az összes érintett egészségügyi vállalkozás az internetre fogja kapcsolni a betegadatokat tartalmazó helyi IT-berendezéseit.

Mindez része annak a folyamatnak, amely manapság a nemzetközi, de a lokális irányítási és ellátó rendszereket is jellemzi, hogy kiterjedt adatbázisokat felépítve a szervezetek igyekeznek minél személyre szabottabb megoldásokat kínálni az ügyfeleik, partnereik, pácienseik számára. Az adatállományok minél gyorsabb és mélyebb felépítése elengedhetetlen eszköze az ügyfélközpontú orvoslásnak és ügyfélkezeléseknek. A digitális ügykezelések egyre látványosabb térnyerését az internetpenetráció bővüléséről szóló adatok is tükrözik. A nemzetközi informatikai fejlődést monitorozó Datareportal.com gyűjtése szerint ugyanis 2019 elejére a föld lakosságának több mint fele (57 százalék) van jelen a világhálón, a mobilelőfizetések száma pedig átlépte az 52 százalékot.

A kialakult környezetben szükségszerűvé válik a vállalkozások adatállományainak minél biztonságosabb feltételek melletti kezelése, ami egyúttal a fogyasztói bizalom megteremtésének alapja.

Ennek elmulasztása komoly üzleti kockázatokat is hordozhat a digitális átalakulást most megkezdő, az adatbiztonságra eddig kevesebb figyelmet fordító cégek számára. Részben ezzel magyarázható a Panda Security 260 hazai kis- és nagyvállalat IT-szakember körében végzett friss felmérésének eredménye, ami rámutat arra, hogy a megkérdezettek több mint kétharmada szerint az ügyféladatok védelme a vállalatok előtt álló legkritikusabb kihívás. Ennek fontosságát a kutatás egy másik adata is tükrözi, mivel az elmúlt 12 hónapban a válaszadók által képviselt cégek 60 százalékánál történt sikeres kibertámadás.

Az elszenvedett károk közül legtöbben a vállalati működés hatékonyságának csökkenését említették, a dobogó második fokára pedig az adatvesztés került épphogy megelőzve a belső folyamatok leállását.

„A vállalkozások nem szoríthatják háttérbe a saját informatikai eszközeiken tárolt adatok védelmét. Azok a magáncégek, amelyek partnereik felé nem biztosítanak megfelelő IT-biztonsági feltételeket, végső soron saját működésüket kockáztathatják. Ezeknek a képességeknek a felépítése egy vállalkozásnál már a legkevésbé sem csak az informatikai szakemberek felelőssége. A cégek vezetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a minél erősebb biztonsági szint megteremtése egymásra épülő rendszerek felépítését jelenti, amelyekhez a menedzsment átfogó ismeretére és döntéseikre is szükség van” – hívta fel a figyelmet Gölcz Dénes, a Panda Security hazai ügyvezető igazgatója.