Később pöröghet fel az oltási kampány

Az oltás vártnál lassúbb terítése még a második negyedévben is lassíthatja az EU kilábalását.

Az Európai Unió június végéig összesen 400 millió adag koronavírus elleni vakcinához juthat hozzá

– közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az Euronews szerint az elnök arra számít: az elérhető mennyiség az EU 447 millió lakosa kevesebb mint felének beoltására lesz elegendő június végéig, hiszen az eddig engedélyezett vakcinákból két dózis szükséges. Von der Leyen hozzávetőleges havi mennyiségeket is nyilvánosságra hozott:

januárban 18, februárban 33, márciusban 55 millió adagot tudnak szétosztani, a következő három hónapban összesen 300 milliót.

A bizottság tervei szerint a nyár végéig az unió 15 éven felüli lakosságának legalább 70 százaléka megkaphatja az oltást, ami megközelítőleg elégséges lehet a nyájimmunitás eléréséhez. A lakosság 85 százaléka (379,5 millió fő) 15 éven felüli, tehát az ő 70 százalékos oltottságuk augusztus végi eléréséhez 531 millió adagra van szükség. Az oltás később kezdődött az EU- ban, mint az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, és az elmúlt hetekben késések is sújtották. A Pfizer–BioNTech és az AstraZeneca csökkentette a szállításokat a nagyobb gyártási mennyiségre történő átállásra hivatkozva. A Pfizer–BioNTech azóta bejelentette, hogy teljesíti első negyedéves kötelezettségeit, sőt a második negyedévi szállításait 75 millió adaggal növeli.

Az AstraZenecával egyelőre az a megegyezés született, hogy az egy héttel korábbi tervhez képest kilencmillió adaggal több oltóanyagot szállít március végéig, összesen 40 millió adagot. A múlt heti bejelentés szerint az első negyedévre szerződött 120 milliós tétel 25 százalékát szállították volna, miközben a briteknek ígért mennyiséget tartották. Miután a tárgyalás nem vezetett sikerre, az unió exportkorlátozást vezetett be a vakcinákra, ezt követően nőtt a szállítmány. Az egyeztetés folytatódik.

Az elnök hangsúlyozta:

csupán az elején tartunk az oltásnak, és valóban voltak problémák a rajtnál, de a maraton nagy része még hátravan.

Optimizmusra ad okot, hogy a saját oltóanyaga kifejlesztésében hátrányban lévő Sanofi besegíthet a Pfizernek a vakcinák gyártásába, ami 100 millió adaggal növelheti az európai ellátottságot év végéig. Növelné szállításait a Moderna is, úgy, hogy egy ampullába 10 helyett 15 adagot töltenének. A gyártás növelésének lehetőségeiről tárgyaltak Emmanuel Macron francia államfő meghívására Párizsban. A találkozón az oltóanyaggyártók képviselői mellett más, európai telephellyel rendelkező gyógyszergyártók is részt vettek. A folyamat felpörgetésére gazdasági szempontból is óriási szükség lenne. Januárban is gyengült az euróövezeti gazdasági aktivitás – ezt mutatják az IHS Markit adatai. A beszerzésimenedzser-index értéke 47,8 pont lett, jobb az előzetesen várt 47,5-nél, de alacsonyabb a decem­beri 49,1 pontnál. Az index már az ötödik egymást követő hónapja tartózkodik a stagnálást jelentő 50 pont alatt.