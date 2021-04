Kezdődhet az egyeztetés az oltási útlevélről

Az Európai Parlament 540 igen és 119 nem szavazattal, 31 tartózkodás mellett elfogadta kiinduló álláspontját az oltási útlevélről szóló tárgyalásokra, így megkezdődhet az egyeztetés a tagállamokkal, a javaslatot ugyanis az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsnak is el kell fogadnia.

A képviselők egyetértettek, hogy az Európai Bizottság javaslatában szereplő „digitális zöldigazolvány” helyett „Covid19-igazolványnak” nevetett okmány legföljebb egy évig maradhat érvényben, nem működhet útiokmányként, és a birtoklása nem válhat a szabad mozgáshoz fűződő jog gyakorlásának előfeltételévé. A digitálisan vagy papírformátumban kiállítható igazolványnak tanúsítania kellene, hogy tulajdonosát beoltották a koronavírus ellen, vagy friss negatív teszteredménnyel rendelkezik, illetve már átesett koronavírus-fertőzésen. A szavazást szerdán tartották, az eredményt azonban csak csütörtökön hozták nyilvánosságra.

Veszélyben az európai vakcinaútlevél Brüsszel szerint a korlátok nélküli utazást és az igazolásokkal való visszaélést kockáztatják a tagországok, ha nem egységes oltási stratégiát követnek.

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke szerint a döntés „kulcsfontosságú lépés a szabad és biztonságos nyári utazás elérése felé”.

Az EP azt is javasolja, az igazolványok birtokosainak ne kelljen további kötelező utazási korlátozásokra, például karanténra vagy tesztelésre számítaniuk. A képviselők hangsúlyozták, hogy a tagállamoknak a be nem oltottak hátrányos megkülönböztetésének elkerülése céljából és gazdasági okokból „egyetemes, hozzáférhető, időben történő és ingyenes tesztelési lehetőségeket” kellene biztosítaniuk. A testület azt is biztosítani szeretné, hogy az egységes igazolvány az uniós jogszabályok szerint bevezetett tagállami kezdeményezésekkel összhangban működjön.

A javaslat értelmében a tagállamoknak abban az esetben kell elfogadniuk más tagállam által kiállított oltási igazolást,

ha az oltóanyagot az Európai Gyógyszerügynökség már engedélyezte.

(Ez jelenleg a Pfizer-BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen oltóanyagát jelenti.) Azt viszont minden tagállam maga dönthetné el, hogy olyan oltóanyaggal elvégzett oltásról szóló igazolást is elfogad-e, amely legalább az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti alkalmazási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szerepel. Az igazolványokban szereplő személyes adatokat a célország nem őrizheti meg, és uniós szinten sem hoznak létre központi adatbázist. Az adatokat kezelő és befogadó szervek közintézmények lesznek, így az európaiak gyakorolhatják az általános adatvédelmi rendelet által biztosított jogaikat.