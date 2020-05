Mától az egészségügyben is enyhítenek a korlátozásokon

Mától újraindulhat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői és fogászati alapellátás, valamint a járóbeteg-szakellátás, ideértve a diagnosztikai ellátásokat, a fogászati szakellátást, az egynapos ellátásokat, a rehabilitációs és transzplantációs ellátást is, valamint újraindulhatnak a nem közfinanszírozott magánellátások is – írta valamennyi egészségügyi szolgáltató vezetőjének címzett levelében Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A Magyar Közlönyben megjelent, hogy június 1-jétől ismét végezhetők a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok is.

Az ellátások tekintetében kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet beteget fogadni.

A magas kockázatú – például a laparoszkópos, az endoszkópos, az arc-állcsont sebészeti, az aerosolképződéssel járó fogászati – beavatkozásokat kizárólag negatív PCR-eredménnyel rendelkező betegeknél szabad elvégezni.

Az alapellátásban a fogtöméskor, a gyökérkezeléskor és a fogkő-eltávolításkor nem kell PCR-tesztet végezni a beavatkozás előtt a betegen, ha viszont ugyanezt az ellátást egy szakrendelőben vagy klinikán végzik el, akkor szükséges a PCR-teszt

– mondta Nagy Ákos, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) alelnöke a Világgazdaságnak. Hozzátette, a MOK ezen ellentmondás feloldását várja a szakminisztertől.

A veszélyhelyzet során megjelent egy rendelet, amely szerint az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és finanszírozási elszámolásának nem feltétele a beteg személyes jelenléte, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé teszik, így vélhetően emelkedni fog a távkonzultációk aránya is.

A koronavírus-járvány miatt a halasztható beavatkozások (elektív) maradtak el a magánegészségügyben is, ilyenek például a szűrővizsgálatok

– mondta Leitner György, a Primus Egyesület elnöke, az Affidea Magyarország vezérigazgatója a Világgazdaságnak. Hozzátette: a vizsgálatra érkező betegek száma 50-70 százalékkal csökkent a járvány miatt. Elviekben a korlátozások feloldása oldja azt a dilemmát, hogy a betegek halasztják a szűrővizsgálatokat, ez most megszűnhet.

