Megkapta az első védőoltását a dalai láma

A dalai láma megkapta az első adag koronavírus elleni oltását, és egyben arra bíztat másokat is, hogy oltassák be magukat – számolt be a BBC.

„Ez nagyon hasznos, nagyon jó” – mondta az oltásról a tibeti vallási vezető, aki szombaton Indiában kapta meg AstraZeneca-vakcina első adagját. A kórház egyik orvosa azt mondta: a 85 éves vallási vezető mint közpolgár maga jelentkezett, hogy szeretné beoltatni magát, de azokat is beoltották, akik együtt laknak vele a rezidenciáján.

India január 16-án indította el az oltási programját: az elsők között az egészségügyi munkavállalókat és a fronton dolgozókat oltják be. A járvány kezdete óta, Indiában több mint 11 millió esetet és több mint 157 000 halálesetet tartanak számon.