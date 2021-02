Összehangolt csapatmunka a vírus megállítására

„Hónapokon keresztül valamennyien áldozatokat hoztunk a járvány megfékezése érdekében és számos nemzetközi példa mutatja, hogy alig néhány hét leforgása alatt is súlyos következményei lehetnek a korai enyhítésnek” – mondta az Origónak Bedros J.Róbert, a Szent Imre Kórház főigazgatója, a miniszterelnök főtanácsadója.

A főigazgató arról is beszámolt, hogy

csökken a fertőzéssel kórházba kerülők száma, egyre több beteget gyógyítanak meg, és ezáltal az osztályok ilyen irányú terhelése is mérséklődik.

Arányaiban a betegek 53 százaléka enyhe tünetekkel jelentkezik, 19 százalékuk van súlyos állapotban és 2-3 százalékuk kerül lélegeztető gépre – osztotta meg az információt az interjúban.

Decemberhez képest mostanra 33-35 százalékkal csökkent az ellátásra szoruló gyanús és pozitív esetek száma.

Munkatársaik túlnyomó többsége kérte a vakcinát, ők már a második oltáson is túl vannak.

Rendkívüli időkben, erejüket megfeszítve álltak kiválóan helyt orvosaink, nővéreink, akik valóban örülnének a pihenésnek, de amíg a járvány tart, menni kell tovább, hogy minél több ember életét tudjuk megmenteni

– emelte ki.

Elmondta:

képesek megszervezni, hogy két-három nap alatt 1-1,2 millió embert is be lehessen oltani.

Elegendő vakcinát várunk a következő hónapokban, több részletben. Kedden megérkezett az első koronavírus elleni vakcina-szállítmány Oroszországból. Az első körben 20 ezer ember oltásához elegendő oltóanyagot szállítottak Magyarországra – fejtette ki a főigazgató.

A kínai vakcinával eddig több mint 15 millió embert oltottak be világszerte, kiváló tapasztalatokkal, de az uniós hatóságok még mindig nem engedélyezték. A kormány döntése szerint minden olyan vakcina, amivel több mint egymillió embert oltottak be, itthon is megkapja az ideiglenes veszélyhelyzeti engedélyt. Ettől persze még a Nemzeti Népegészségügyi Központ minden egyes oltóanyagot külön is ellenőriz – összegezte.

Tudom és megértem, hogy sokan kezdenek már elfáradni, mert vannak olyan szabályok, amelyeket bizonyos területeken egyre nehezebb betartani, de tudomásul kell venni, hogy amíg nem érjük el a nyájimmunitást, csak így tudunk védekezni

– hangsúlyozta a főigazgató.