Tovább emelkedő betegszámra kell készülni

A 44. heti adatok alapján a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja emelkedő tendenciát mutat az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által vizsgált települések többségében, így a fővárosban és az agglomerációban is. A szennyvíz vizsgálata a tünetmentes vagy gyenge tünetes fertőzöttekről is információt szolgáltat, hiszen ők is üríthetik a vírus örökítőanyagát, azonban a hagyományos szűrővizsgálatok során nem kerülnének a járványügy látókörébe. A vizsgálatok megerősítik, hogy a járvány második hullámának meredeken emelkedő szakaszában vagyunk, írja az NNK.

Újabb rekord

A mai legfrissebb adatok szerint 4219 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ez rekordot jelent, ennyien még nem betegedtek meg egy nap alatt a járvány magyarországi megjelenése óta. ű

Így 90 988 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Életét vesztette 90 többségében idős, krónikus beteg, az elhunytak száma 2063-ra nőtt. 20 856-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma keddhez képest 3753-mal 67 693-ra emelkedett. Kórházi ápolásra szorul 4871 beteg és 355 ember van lélegeztetőgépen, hasonlóan magas számokra korábban nem volt példa.

Mától hazánkban visszaállították a rendkívüli jogrendet és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedéseket is. Az intézkedések szerint:

éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozás lép életbe,

a szórakozóhelyeket bezárják, mert az operatív törzs jelentése szerint a szabályok betartását egész egyszerűen lehetetlen kikényszeríteni ezeken a helyeken.

a tömegközlekedésben a zsúfoltság mérsékléséért a csúcsforgalomban járatsűrítést rendeltek el,

a parkolást pedig újra ingyenes lesz,

a rendezvényeken, sportrendezvényeken, mozikban és színházakban csak minden harmadik széken lehet majd ülni, és kötelező a maszkhasználat.

Visszatért az átlagfinanszírozás

Az egészségügyben ismét áttérnek az átlagfinanszírozásra, ami annyit jelent, hogy

a kórházak egészségügyi szolgáltatók minden a járvány elleni védekezéshez és a koronavírusos betegek ellátásával összefüggő többletköltségük fedezéséhez szükséges támogatást megkapnak

– közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). Ezért a koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli egészségügyi helyzetre tekintettel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az október havi teljesítmények elszámolásától kezdve az egészségügyi szolgáltatók finanszírozásának mértékét a tavaszi időszakban már alkalmazott, ahhoz hasonló átlagfinanszírozással határozza meg.

A NEAK-kal szerződött egészségügyi szolgáltatók az előző három havi finanszírozási díj, azaz jelen esetben a július és augusztus havi – a korábbi elrendelés alapján kifizetett – átlagfinanszírozás és a szeptember havi teljesítményfinanszírozás alapján kiszámolt összeget kapják majd. A járó-, és fekvőbeteg-szakellátásnál, a háziorvosok, a fogászat, a betegszállítás, az otthoni szakápolás és az otthoni hospice ellátások finanszírozásánál a 2020. október havi teljesítmények elszámolásától kezdve állítják vissza az átlagfinanszírozást. A meghatározott átlagfinanszírozás mértékébe csak a fent említett előirányzatok terhére történt kifizetések és a molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátások kifizetése számít bele. Minden más ellátási forma finanszírozása, valamint a speciális finanszírozású szakellátás kifizetése a normál szabályok szerint történik – közölte az Emmi.