Tovább fokozta az aggodalmakat az Európai Gyógyszerügynökség

Az uniós felügyeleti szerv szerint kapcsolat lehet az agyi vérrögök keletkezése és az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyaga között, de a vakcinának csak „nagyon ritkán” jelentkező káros mellékhatása, hogy vérlemezkék összetapadását, közvetve pedig ér-elzáródást, azaz agyi vénás trombózist okozhat.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerda délután kiadott állásfoglalása szerint fel kell tűntetni a Oxford/AstraZeneca oltóanyagán azt a „nagyon ritka” káros mellékhatást, hogy az oltás vérrög-képződést, illetve a vérlemezkék számának csökkenését okozhatja a beoltottaknál. Az EMA hozzáteszi: az oltás előnyei ennek ellenére is felülmúlják az esetleges kockázatokat.

Emer Cook, az EMA igazgatója szerint

a brit-svéd vakcina bizonyítottan nagyon hatékony, és már eddig is számos emberéletet mentett meg.

Az EMA egy hete kiadott állásfoglalása szerint semmilyen rendelkezésükre álló bizonyíték nem támasztja alá azt a döntést, hogy az AstraZeneca beadását korlátozzák, akár életkor alapján is. Hasonlóan nyilatkozott a WHO is, azzal a különbséggel, hogy ők nem találtak összefüggést az oltóanyag használata és a vérrög-képződés között; az Egészségügyi Világszervezet szerint is hatékony és biztonságos az oxfordi fejlesztésű oltás.

Az AstraZeneca oltóanyagával kapcsolatos negatív hírek csak hátráltatták az unió lakosságának tömeges oltását az elmúlt hónapban, pedig az eleve akadozott az elhibázott uniós vakcina-beszerzési stratégia miatt. A legtöbb EU-s ország ideig-óráig teljesen fel is függesztette a brit-svéd vakcina disztribúcióját. Többen közülük — például Dánia és Norvégia — máig nem indították újra az oltást az AstraZenecával, másutt csak jelentős korlátozásokkal kezdék újra az alkalmazását. A lakosság bizalma az oltóanyaggal szemben ott is megingott, ahol az illetékes hatóság nem korlátozta a használatát — így Romániától Franciaországig tömegek utasították el az injekciót, amikor megtudták, hogy mit kapnának.