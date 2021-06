Újabb 117 fertőzöttet regisztráltak itthon

Meghalt 17 beteg, és újabb 117 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu. Eddig 5 278 680 embert oltottak be Magyarországon, közülük 4 027 056-an már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták:

718 577 fő a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 29 883-ra, a gyógyultaké 718 577-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 57 746. Kórházban 591 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást.