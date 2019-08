Ezzel a feltétellel érhet véget az atomhatalmak civakodása

Bár országa soha nem akart nukleáris fegyvert, Teherán a 2015-ös atomalkuban vállalt további kötelezettségvállalásoktól fokozatosan el fog állni, amennyiben nem szavatolják érdekei érvényesítését – közölte Haszan Róháni iráni elnök. Elmondta,

Irán mindig kész tárgyalni, de előbb az Egyesült Államoknak fel kell oldania a „törvénytelen és igazságtalan” szankciókat.

Donald Trump hétfőn a G7-országcsoport biarritzi csúcstalálkozóján úgy vélte, akár néhány héten belül is reálissá válhat a találkozója Róhánival, mindazonáltal leszögezte: a szankciókat nem oldják fel.

Hírügynökségek jelentése szerint a francia diplomácia és az európai partnerek arról próbálták meggyőzni Trumpot Biarritzban, hogy tegyen gesztusokat az iráni nukleáris program korlátozásáról szóló, 2015-ös többhatalmi megállapodás megmentése érdekében.

– jelentette ki Angela Merkel német kancellár, aki szerint „nagy előrelépés, hogy nemcsak ahhoz ragaszkodunk, hogy Irán ne tehessen szert atomfegyverre, hanem azt akarjuk, hogy a megoldást politikai eszközökkel érjük el”.

A Teherán és Washington közti párbeszéd szükségességét hangsúlyozta Emmanuel Macron francia elnök is, hangsúlyozva, hogy Párizs célja „megnézni, hogyan lehet új megállapodást létrehozni Iránnal” az amerikaiak kívánalmainak megfelelően „hosszabb időtartamra” és „több létesítmény ellenőrzésével”.

A francia elnök vasárnap fogadta Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminisztert is, aki néhány órás villámlátogatásra érkezett Biarritzba. Zaríf találkozott továbbá francia hivatali partnerével is, a megbeszéléseken pedig Párizs tájékoztatása szerint brit és német diplomáciai tanácsadók is jelen voltak. A találkozóval kapcsolatban Donald Trump hétfőn azt mondta, Macron kikérte a véleményét a meghívás előtt.