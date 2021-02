Karanténban nyitott éttermet Gerendai Károly

Egy étterem megnyitóját elhalasztotta novemberben, de egy másikat mégis megnyitott de­cemberben Gerendai Károly, a kényszerpályára került nagyvállalkozó, akinek Michelin-csillagos stábja most krumplis tésztát készít házhoz szállításra. Veszteségcsökkentés fine dining módra.

Vélhetően Gerendai Károly és partnerei az egyetlenek, akik tavaly decemberben új éttermet nyitottak Magyarországon. Méghozzá a pesti Belvárosban,

olyan autentikus magyar tésztaételeket kínálva, mint a túrós, a káposztás és a krumplis tészta, a vargabéles vagy a mákos nudli.

Ráadásul a Nudli Tésztakantin hangsúlyozottan a hazai közönségre szabott árszinttel lépett piacra, de igazán speciális helyzetben, hiszen a járványügyi korlátozások miatt még egyetlen vendéget sem fogadhattak helyben. Látványkonyhájából egyelőre csak házhoz szállítással kerül a magyaros kulináriára vevők asztalára az étterem kínálata.

Ne keressünk az időzítésben logikát, ez előremenekülés volt – mondta a Világgazdaságnak Gerendai Károly. A „világevő” gasztroblogger, Jókuti András ötletére épülő tésztaétterem megvalósításába már a járvány előtt belekezdtek, majd az első hullámban leálltak, de miután a bérleti díj és a bérköltségek akkor is ketyegnek, ha tovább halogatják a nyitást, lépni kellett. Így most legalább

a költségek 30-35 százalékát kitermeli a házhoz szállítással is ígéretesen debütált Nudli,

ahová a Costes éttermek csapatából kerültek át a dolgozók, azaz minden Michelin-csillagos stábtagok közreműködésével készül. Ennek szellemében csak frissen, házilag készült tésztákkal és minőségi, hazai alapanyagokkal dolgoznak.

A rendhagyó ötleteiről ismert Gerendai egy másik üzlettel is épp a járvány második hullámára finiselt: az ugyancsak az V. kerületben kialakított Rumour étterem Rácz Jenő sztárséffel közös vállalkozás, amelynek megnyitását tavaly no­vember 12-re hirdették meg.

Az elő­ző naptól elrendelt étterembezárások után a kizárólagos működési forma, az elviteles és a házhoz szállítás itt nem opció, mert a meg sem nyitott étteremben különleges koncepcióra épülő vendégélményt kínálnak majd, és ez a fajta fine di­ning csak személyes jelenléttel működik. Egyelőre nincs értelme kitűzni az újabb nyitónapot, a már tavaly ősszel felvett személyzet a bértámogatásra ugyan jogosult, de azt nem lehet tudni, hogy mikor lehet az éttermet megnyitni.

A két Michelin-csillagos éttermet is jegyző nagyvállalkozó a Costesek csapatának egy részét is igyekszik tovább foglalkoztatni, már nemcsak házhoz szállított fine dining menüt, hanem hamburgert is rendelhetünk tőlük, vagy

akár a saját konyhánkba kitelepülő Michelin-csillagos kiszolgálást is.

A Costes csoport pandémia előtti 88 fős létszáma mostanra megfeleződött, de még így is sikerült 40 embert megtartani. Még mindig racionálisabbnak tűnik valamit megpróbálni alapjáraton működtetni, mint csak a kiadások minimalizálására törekedni, mert ha mindenkit elküld, és a bérleti jogot feladja, újranyitni még nehezebb lesz a nulláról – véli Gerendai. Ennek ellenére nagy dilemma lesz, hogy mikor és mi nyisson meg az éttermek közül, a korábban főleg gasztroturisták által látogatott Ráday utcai Costes jövője például nagy fejfájást okoz a tulajdonosoknak.

Mint megtudtuk, a Lupa Beach látogatottsága tavaly még nőtt is, de a Lupa-tó környéki komplexum tervezett továbbfejlesztése egyelőre nem időszerű, az idén a szinten tartás a reális cél. A cégcsoport fejlesztési elképzeléseit átütemezték, mert amíg nem látni, mit hoz a jövő, nem tanácsos még nagyobb kitettséget vállalni. A nagy rendezvények, fesztiválok és koncertek újraindíthatóságának időpontja is nagyon bizonytalan még, de

legkésőbb márciusra mindenképpen el kellene dőlnie annak is, hogy a Sziget Fesztiválra lehet-e és érdemes-e előadókat szerződtetni, mert utána már nem lesz elég idő egy ekkora eseményt megszervezni

– állítja a vállalkozó.