Időjárás: most jön a jó rész

Vasárnap késő este a legtöbb helyen kiderül az ég, majd hajnalra délnyugat felől fátyolfelhők sodródnak a Dunántúl fölé – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Átmenetileg több helyen párássá válhat a levegő. Hétfőn általában többórás napsütés várható, de délnyugat felől fokozatosan megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet. A déli óráktól a Dunántúl nagyobb részén valószínű időszakos eső, zápor, később attól keletre is előfordulhat csapadék. Nagyobb eséllyel a késő délutáni, esti óráktól a nyugati és a középső országrészben zivatar is kialakulhat.

Hétfő napközben a délkeleti szél nagy területen lesz élénk, néhol erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 14 és 23 fok között alakul, délkeleten lesz a melegebb, északnyugaton a hidegebb idő.