A horvát Szeizmológiai Szolgálat a Richter skálán 3,7 erősségű földrengést mért szombaton 4 óra 55 perckor, majd 5 óra 19 perckor 3,3 erősségű újabb rengést rögzített. A földmozgások epicentruma Petrinja közelében volt, a rengéseket Zágrábban is érezni lehetett – írja a horvát Nacional hetilap honlapja.

Petrinja közelében december 28-án volt nagy erejű földrengés , amit Magyarország számos pontján is lehetett érezni, és itthon is jelentős károkat okozott

Azóta több utórengésről is beszámoltak, a földmozgások januárban is folytatódtak, ezek közül több hazánkban is érzékelhető volt.