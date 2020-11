Hazai startup jelentkezett be a világ megmentésére

Magyar fiatalok előállítottak egy, a világon egyedülálló baktériumkoktélt,

amely 7 hét alatt bármilyen egyszerhasználatos műanyagot képes lebontani.

A felfedezés jelentőségét jól mutatja, hogy a Poliloop már alá is írt egy Fortune 500-as céggel, így az ipari tesztelés is küszöbön áll. A biotech startupba a budapesti Vespucci Partners fektetett be a világ egyik legelismertebb, USA központú nemzetközi akcelerátorával, a Techstars-szal együtt.

A Poliloop két női alapítója, Madaras Liz és Lévay Krisztina a Műszaki Egyetem gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzésén ismerkedett meg. Elkötelezett környezetvédőként egyből azt kezdték vizsgálni, hogy szakterületük segítségével hogyan segíthetnék a természet védelmét. A gyorsan keletkező műanyag felhalmozódásának riasztó sebessége és mérete miatt pedig könnyen rátaláltak az egyik legégetőbb problémakörre.

A világban keletkező műanyaghulladéknak csupán 4-5 százalékát lehet újrahasznosítani,

azt is csak drága eljárásokkal, míg a maradék a természetben vagy szemétégetőben végzi. Biológiai lebontásra eddig senki nem volt képes, azonban a két magyar felfedező egy olyan baktériumkoktélt állított elő, mely a főleg élelmiszeriparban felhasznált, gyorsan keletkező csomagolási műanyagok mindegyikét képes lebontani 6-8 hét alatt.

Ez jelenleg azért is ennyire égető probléma,

mert a koronavírus következtében elképesztő gyorsasággal nőtt az egyszerhasználatos műanyagszemét mennyisége.

A technológia igazi különlegessége, hogy a folyamat végére a műanyagok újra természetazonos anyaggá válnak, hisz a lebontással szerves iszapot, komposztot kapunk, melyet nem csupán mezőgazdasági célra lehet felhasználni talajjavítóként, hanem elő lehet állítani belőle bioműanyagot is. Utóbbi megoldással a Poliloop megteremt egyfajta körkörös gazdaságot, ezáltal lehetőséget biztosít a nagy FMCG cégek számára, hogy ugyanazt a műanyag csomagolást használják fel újra és újra.

Az eljárás különlegessége az, hogy mindezt minden nagyobb költség és beruházás nélkül lehet elérni,

míg a bioműanyagok lebontásához extrém körülményekre van szükség. A fosszilis eredetű műanyagot pedig nem is lehetett eddig lebontani biológiai úton, ennek ellenére mégis ezt használják legtöbben. Ezzel szemben a Poliloop eljárása minden előzetes kémiai kezelés, feldolgozás és komolyabb tisztítás nélkül képes eltüntetni a műanyagot, ráadásul nem szabadul fel semmilyen káros anyag a folyamat során.

A Poliloop csapata számos nagyvállalattal tárgyal, most írtak alá szerződést az egyik Fortune 500-as céggel, így az ő termékeikkel fogják először élesben kipróbálni a baktériumkoktél ipari működését.