A cégvezetők felelősségét is vizsgálnák

Kemény eszközöket vetnének be az Egyesült Királyságban a közösségi oldalakon terjesztett káros tartalmak elleni küzdelemben: egy tervezet szerint akár a felületeket működtető cégek vezetőit is megbüntethetik.

Nagy-Britanniában tegnap új online biztonsági törvényekről nyújtottak be javaslatokat, amelyekkel szankcionálnák az online felületek vezető beosztású tisztségviselőit is, ha nem távolítják el kellő gyorsasággal az ártalmas tartalmakat – számolt be a CNBC.

A technológiai cégek, mint a Facebook, az Instagram és a Twitter, magas bírságokkal nézhetnek szembe, ha a koncepciót elfogadják. A káros anyagokhoz különösen a fiatal korosztály tud könnyen hozzáférni, ami egyre nagyobb aggodalmat kelt világszerte. Számos országban küzdenek azért, hogy a közösségi oldalakon terjedő híreket minél jobban ellenőrizni lehessen:

általános problémát okoznak a gyermekek elleni online bűncselekmények, a terrorista cselekmények és a bosszúpornó mellett az online zaklatás, a dezinformálás és az önmagunk bántalmazására buzdító tartalmak is.

A problémára 2017-ben a 14 éves Molly Russell esete hívta fel a figyelmet:

az iskolás lány depresszióról és öngyilkosságról szóló anyagokat olvasott az interneten, majd megölte magát.

Egy másik megdöbbentő eset most március 15-én történt, amikor

egy terrorista a Facebookon élőben közvetítette, amint két mecsetben mészárlást rendezett az új-zélandi Christchurchben, gépfegyverrel lövöldözött az imádkozó emberekre.

Az ausztrál kormány az eset után szigorított, és szankciókat ígért azokkal az üzemeltetőkkel szemben, amelyek az erőszakos tartalmakat nem távolítják el időben.

A brit médiában elterjedt az a szakpolitikai koncepció, amelyet nemrég a kormány kezdeményezésére alakítottak ki: a tervezet szerint a káros tartalmak terjesztése esetén az online felület megbírságolása mellett a cégvezetőséget is felelősségre lehetne vonni. A TechUK nevű, brit technológiai cégeket tömörítő csoport szerint a koncepció jelentős előrelépést hozhat, de a kormány elképzelése egyelőre homályos. A csoport szerint mindenesetre elengedhetetlen, hogy az új koncepció hatékony, arányos és egyben kiszámítható legyen.

A Facebook közölte, várakozással tekint a brit kormánnyal való eredményes együttműködés elé, és megismételte a cég alapítójának, Mark Zuckerbergnek a felhívását, miszerint a kormányoknak igenis nagyobb szerepet kellene vállalniuk az internet szabályozásában. Rebecca Stimson, a Facebook egyesült királyságbeli vezetője úgy véli, az online tartalmak szűrése összetett probléma, de a közeljövőben mindent megtesznek a biztonság érdekében.