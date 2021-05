A Hamász ismét rakétaesőt zúdított Izraelre

A Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász valóságos rakétaesőt zúdított több hullámban Tel-Avivra és Izrael központi részére kedd este.

Hamas has unleashed so many Rockets never seen before in History such scenes. Their objective to burn Tel Aviv. pic.twitter.com/XWWujd5dJF

A vaskupola légvédelmi rendszer ellenrakétái befogták a rakéták túlnyomó többségét, számos robbanást lehetett hallani a térségben, de a Tel-Avivtól délre található Holonban füstöt észleltek valószínűleg egy lövedék becsapódása nyomán – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

Sending a big hug to all of the Israelis running to bomb shelters right now.

We are with you and will continue to protect all of our citizens.

📽️ Tel Aviv under Hamas rocket fire pic.twitter.com/5rcDInfltJ

