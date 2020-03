A koronavírus az egészségügyi rendszert is próbára teszi

A halálozási arányt számos tényező befolyásolja: a fertőzöttek neme, kora, általános egészségi állapota, illetve az adott ország egészségügyi rendszere is, ahol a beteget ellátják.

A kutatók szerint 1000 esetből 5 és 40 közé tehető az új típusú koronavírus (COVID-19) által okozott halálesetek száma. Vasárnap Matt Hancock, Nagy-Britannia egészségügyi minisztere kijelentette, hogy a halálozási arány nagy valószínűséggel a 2 százalékot sehol sem haladja majd meg – írja a BBC.

A halálozási arányt azonban számos tényező befolyásolja:

a fertőzöttek neme, kora, általános egészségi állapota, illetve az adott ország egészségügyi rendszere is, ahol a beteget ellátják.

Az Imperial College nevű felsőoktatási intézmény kutatása szerint a halálozási arányokban világszerte tapasztalt eltéréseket valószínűleg nem a vírus különböző verziói okozzák. Ennek az az oka, hogy számos országban máshogy reagálnak a fertőzéses megbetegedésekre, ezért a kevésbé hatékonyan működő egészségügyi rendszerekben a gyógyulásra kisebb az esély.

Példának említik meg, hogy Kínában egy 80 éves férfiakból álló csoport más eséllyel gyógyulhat meg, mint egy azonos korú csoport Európában vagy Afrikában. Fontos tényező, hogy a megbetegedés melyik stádiumában prognosztizálták a kórt, illetve a kezelés minősége is befolyásolja a gyógyulás esélyét. A kutatás szerint a koronavírus-járvány az egészségügyi rendszerek működését is kihívás elé állítja, hogy képesek-e időben ellátni a nagy számban jelentkező fertőzésgyanús eseteket, és kezelni a betegeket.

Veszélyeztetett férfiak

Egyes emberek nagyobb valószínűséggel halnak meg, ha koronavírussal fertőződnek meg: az idősek, a rossz állapotban lévők és leginkább a férfiak. A Kínából származó több mint 44 ezer fertőzött vizsgálatánál a halálozási arány tízszer magasabb volt a idősek esetében, mint a középkorúaknál.

A halálozási arány a 30 év alatti embereknél volt a legalacsonyabb: 4500 fertőzöttből nyolc haláleset volt. A halálesetek legalább ötször gyakoribbak voltak a cukorbetegek, a magas vérnyomással vagy a szív-, illetve a légzési problémákkal küzdők esetében.

A férfiak körében magasabb a halálesetek száma, mint a nők esetében.

A járványok által okozott halálozási arányok összehasonlítása egyelőre kivitelezhetetlen, mivel sokan egy enyhe influenzatünettel nem keresik fel az orvosukat. Továbbá nem lehet megállapítani, hogy évente hány esetben fordul elő különböző intenzitású influenza-, vagy alakul ki új vírus.

Az új típusú koronavírus esetében sok a bizonytalanság: a megbetegedések száma és a járvány kialakulásának helyszínei hétről hétre változnak. Az új koronavírus tünetei közé tartozik

a magas láz, a száraz köhögés, a légszomj, a levertség.

Idővel tüdőgyulladás, veseelégtelenség is jelentkezhet, ami már halálos is lehet. A vírus cseppfertőzéssel, illetve a fertőzött felületek érintésével terjed.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az inkubációs periódus – vagyis a fertőzés és a tünetek megjelenése közötti idő – akár 14 napig is eltarthat, sőt egyes kutatók szerint akár 24 nap is lehet. A kínai tudósok szerint néhány ember fertőző lehet már a tünetek megjelenése előtt is.

A magyar helyzet

Magyarországon egy hónapja életre hívtak egy operatív törzset, amely a megjelenésig a megelőzésen dolgozik. Tagja Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, Pintér Sándor belügyminiszter és a katasztrófavédelem is – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban.

A miniszterelnök szerint az emberekre is szükség van a védekezéshez, nem véletlenül kérik a hatóságok, hogy ne menjenek az emberek és az iskolás csoportok a fertőzött területekre. Ebben a helyzetben Pintér Sándor két-három naponta beszámol a kormányfőnek.

A koronavírussal kapcsolatos magyar eljárásrend kicsit szigorúbb és határozottabb, mint ami általában Európában jellemző

– jelentette ki korábban Kásler Miklós. Azt is mondta, hogy megtörtént a vírussal kapcsolatos magyar eljárásrend harmadik variációjának közzététele, amelyet minden családorvos megkapott. Kásler szerint az intézkedések mögött az a megfontolás áll, hogy

ne reagálják túl a pillanatnyi eseményeket, de ez nem jelenti azt, hogy ne készülnének fel a lehető legrosszabb variációra.

Jelenleg több magyart itthon és külföldön is karanténban vizsgálnak fertőzésgyanú miatt. A japán hatóságok tájékoztatása szerint pozitív lett a Japán mellett karanténba helyezett hajón dolgozó egyik magyar állampolgár tesztje. A Diamond Princesst február 5-én karantén alá helyezték. Az emberek többsége február 22-ig elhagyta a hajót, de a személyzet jelentős része ott maradt. Köztük volt három magyar: egy zenész testvérpár és egy felszolgáló.