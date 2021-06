Bombafenyegetés a göteborgi bíróság ellen

Svédországi sajtóbeszámolók szerint a lezárták a göteborgi városi bíróság körüli utcákat, miután egy ismeretlen azzal fenyegetőzött, hogy egy felrobbant egy dinamittal megrakott teherautót a bíróság épülete előtt.

A Göteborgs Posten számolt be először arról, hogy a városi rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyi bíróság épülete elé, és minden környező utcát lezárt szerda délelőtt, hogy megelőzzön egy esetleges bombamerényletet. A fenyegetés a bíróságra érkezett, egy emailben.

Van egy dinamittal teli teherautóm, amivel ma a göteborgi kerületi bíróság elé fogok hajtani, és mindenkit felrobbantok

–állt az ismeretlen feladótól érkezett üzenetben.

A hatóságok átfésülték a bíróság épületét, de ott nem találtak robbanószert, ezért a dolgozókat nem evakuálták. A környéket azonban lezárták, és megfigyelés alatt tartják.

A göteborgi bíróságon ma is folytatódik annak a kilenc embernek a pere, akiket azzal vádolnak, hogy tavaly májusban előre megfontotl szándékkal, megrendelésre lelőttek egy 33 éves férfit Göteborg belvárosában.

A sajtóban csak Óvárosi banda néven elhíresült per tárgyalás április elején kezdődött, és várhatóan a nyár közepéig is eltarthat; ez az egyik legnagyobb szabású eljárás, amelyet a göteborgi bíróság története során napirendre vett. A rendőrség egyelőre nem gyanít összefüggést a folyamatban lévő per és a bombafenyegetés között.