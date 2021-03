Bűzlik a túlárazott nyilvános WC-tender

Valami bűzlik Vancouverben egy 645 ezer kanadai dolláros (közel 16 millió forintos) nyilvános WC közbeszerzési ügyében a Fox News beszámolója szerint.

A mosdót a Cooper’s Parkban helyezték el egy gazdasági program keretében, amelyre mintegy 100 millió kanadai dollárt (24,5 milliárd forintot) fordítottak, hogy ezzel is a világjárvány okozta gazdasági sokkhatást enyhítsék.

– mondta Todd Stone kanadai képviselő.

It’s no secret more public toilets are needed but the high price tag of $650,000 is putting some in the hot seat. https://t.co/BV7z4FBX88

— CKNW (@CKNW) March 24, 2021