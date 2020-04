Egy férfi megszegte a kijárási korlátozást, majd rendőröket fenyegetett

A Debreceni Járásbíróság hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt – távmeghallgatás útján – elrendelte egy kondói férfi letartóztatását – olvasható a Debreceni Törvényszék oldalán.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított április 10-én egy ismerősével együtt meglátogatta a rokonait. Radostyánban az ismerős ittas állapotban a gépkocsijával továbbhajtott élettársához, majd az ingatlan előtt, megállás során az autójával árokba borult. Később két szolgálatban lévő rendőr észrevette az árokban lévő autót, valamint a mellette álló sofőrt és a gyanúsítottat.

A rendőrök elszámoltatták a gyanúsítottat a kijárási korlátozással kapcsolatban, ő azonban arra nem adott magyarázatot, hogy azt miért nem tartja be.

Ezt követően a férfi társával szemben intézkedtek és légalkohol-mérést akartak végezni, ekkor a 64 éves gyanúsított többször pénzt ígért a rendőröknek, hogy kötelezettségüknek ne tegyenek eleget. A járőrök közölték a férfival, hogy ajánlatával bűncselekményt követett el, ezért elő fogják őt állítani. Ekkor a férfi az intézkedést úgy akarta meghiúsítani, hogy kiabálni kezdett és

az egyik járőrt és családját megöléssel fenyegette.

Az intézkedés során a férfi többször szidalmazta is a rendőröket, majd ökölbe szorítva maga elé emelte kezét és egy lépést tett az egyik rendőr irányába, ekkor a járőrök testi kényszert alkalmaztak vele szemben és megbilincselték.

A bíróság szerint

indokolt a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazása a gyanúsítottal szemben, mert a jogszerű rendőri intézkedés alól először vesztegetéssel, majd ennek sikertelensége okán fenyegetéssel próbálta kivonni magát,

ezért megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén megszökne, elrejtőzne.

A bíróság megállapította, hogy a férfi többszörösen büntetett előéletű és más szándékos erőszakos bűncselekmények miatt büntetőeljárás hatály alatt áll, korábban ittas állapotban máskor is követett el erőszakos jellegű, illetve lőfegyver vagy lőszer tartásával elkövetett bűncselekményeket, szabadlábon hagyása esetén pedig újabb bűncselekményt követhetne el. A nyomozási bíró szerint azért is indokolt a gyanúsított letartóztatása, mert a megbilincselését és a gépkocsiba ültetését követően is azzal fenyegette meg az intézkedő rendőröket, hogy emiatt meg fogja őket ölni.