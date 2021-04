Koronavírusban hunyt el a sportlövő bajnoknő, Igaly Diána

Koronavírusban meghalt Igaly Diána – erősítette meg Sinka László, a Magyar Sportlövőszövetség főtitkára az Origónak. Az olimpiai bajnok sportlövő még csak 56 éves volt.

Igaly Diána kedden került kórházba koronavírussal. Akkor a család közleményében arról számolt be, hogy a sportoló nem érezte jól magát, ezért elővigyázatossági okokból kórházba vonult. A fia közölte azt is, hogy bár az egész családjuk kényesen ügyel a rendszeres fertőtlenítésre, maszkviselésre és a biztonságos távolságtartásra, mégis sokakhoz hasonlóan a sportlövő is elkapta a koronavírust.

Igaly Diána a legnépszerűbb olimpiai bajnokok közé tartozott. Akik látták a 2004-es athéni győzelmét, az azt követő örömtáncot, soha nem felejtik el ezeket a pillanatokat – írta a portál.