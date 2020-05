A Mandiner beszámolója szerint Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár pénteken az operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta,

ha bárki törleszteni szeretne, de később mégis meggondolja magát, ezt bármikor megteheti, csak jeleznie kell a bankja felé.

„Bárki szabadon be- és kiléphet a hiteltörlesztési moratóriumból” – emelte ki az államtitkár. Hozzátette: jó hír, hogy a lakosság megtakarítása arányaiban nálunk volt a legmagasabb az egész Európai Unióban.

Kitért arra, hogy

a moratórium ellenére a lakosság 40 százaléka és a vállalkozások 30 százaléka továbbra is fizeti a hiteleit, ami azt mutatja, hogy most sokkal erősebb a lakosság és a vállalkozások pénzügyi helyzete, mint a 2008-as válság idején volt.

A kormányzat által bevezetett hiteltörlesztési moratórium világszinten is egyedülálló, mert nem csupán a igazolt krízishelyzetben lévők vehetik igénybe, hanem általános, továbbá az év végéig mentesít a hitelek törlesztése, alól, miközben a környező országokban ezt az intézkedést csupán 3 hónapra vezették be – mondta Gion Gábor.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

az intézkedés a folyószámlahitelekre, illetve a hitelkártyákra is vonatkozik. Ugyanakkor azt ajánlotta, hogy ezeket a hiteleket a lehetőség szerint mindenki törlessze, mert e termékek kamata nagyon magas.

Amennyiben valaki jelezte a bankjának, hogy a moratórium ellenére továbbra is törleszteni szeretne, ám később mégis nehéz helyzetbe kerül, bármikor igénybe veheti a moratóriumot – tette hozzá az államtitkár.

A Müller Cecília országos tisztifőorvos beszámolt arról, hogy újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 2863 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

„Nagy eredmény, hogy sikerült elkerülni a járvány folyamán azt a robbanásszerű terjedést, amely lehetővé tette, hogy a kórházak fel tudjanak készülni. Készen állunk arra, hogy a fertőzéseket kontroll alatt tartsuk.

Mindenkinek, aki rászorul, meg tudjuk majd adni a megfelelő kezelést”

– mondta Müller Cecília.

A tisztifőorvos külön kérést intézett a fővárosiakhoz: továbbra is tartsák be a rendelkezéseket! Amint lehet, lazítani fognak ezeken is, de most még fontos, hogy odafigyeljenek a budapestiek. Kiemelte: a fővárosban élők a tömegközlekedési járműveken viseljenek maszkot, és továbbra is tartsák meg a megfelelő távolságot egymástól.

Kis Róbert alezredes elmondta, hogy egyes helyek – vendéglátóegységek, állatkertek – újranyitnak. Az egyházi rendezvények, házasságkötések megtarthatók lesznek.

A felsőoktatási intézmények esetleges újranyitásáról minden esetben az adott intézmény rektora hozhat döntést. Az alezredes elmondta: továbbra is magas a magatartás- és szabályszegések száma. A szabályszegések száma a rendeletek meghozatala óta meghaladta a 40 ezret.