Maradnak a szankciók a nukleáris fegyverek leszereléséig

Az Egyesült Államok kész a diplomáciai közeledésre Észak-Koreához, hogy elősegítse ez utóbbi teljes és visszafordíthatatlan nukleáris leszerelését, de ennek megtörténtéig nem oldja fel az ellene bevezetett szankciókat – jelentette ki Mark Esper amerikai védelmi miniszter pénteken Szöulban.

Dzsong Kjong Du dél-koreai védelmi miniszter „különös fontosságúnak” nevezte amerikai hivatali partnerével a Koreai-félsziget biztonsági helyzetéről és az amerikai-dél-koreai kapcsolatokról folytatott megbeszéléseit, tekintettel a jelenlegi feszült biztonsági helyzetre. Beszélt az országa és Japán közötti feszültségről is, és arra figyelmeztetett, hogy az hátrányosan befolyásolhatja Szöul és Tokió kapcsolatait.

Ezzel kapcsolatban Esper ismét hangsúlyozta:

a gazdasági viszály ellenére Szöulnak és Tokiónak össze kell hangolnia a biztonsági együttműködést, elsősorban a katonai hírszerzés terén.

Tokió és Szöul 2016-ban állapodott meg egymással a két ország közti katonai hírszerzési információk megosztásáról, az egyezség pedig a benne foglaltak szerint minden év augusztusában automatikusan megújul, amennyiben az egyik fél nem jelzi 90 nappal e dátum előtt a kilépési szándékát.

Szöul és Tokió között azonban nemrég kiéleződött a feszültség, mert Japán a múlt héten eltávolította Dél-Koreát különleges kereskedelmi státusú partnereinek listájáról, tovább rontva ezzel a két ország viszonyán, amely amúgy is feszült a második világháborús kényszermunka kompenzációját övező viták miatt. Ezt követően Dél-Korea jelezte, hogy szintén törli Japánt különleges kereskedelmi státusú partnereinek listájáról.

Esper már keddi tokiói látogatása során a feszültség csökkentésére szólította fel a két országot, s azt javasolta nekik, hogy figyelmüket fordítsák Pekingre és Phenjanra.

Észak-Korea kedden kora reggel két rakétát lőtt ki az ország nyugati partjáról a Japán-tenger felé. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azt mondta, hogy a két rakétakísérlet figyelmeztetés volt az Egyesült Államoknak és Dél-Koreának, hogy hagyjanak fel közös hadgyakorlataikkal a Koreai-félszigeten és térségében.

Elemzők találgatásokba bocsátkoztak arról is, vajon Esper szöuli tárgyalásain felkéri-e Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a Hormuzi-szoros védelmét biztosítandó szövetséghez, ám a miniszterek erről nem nyilatkoztak a sajtónak.

Donald Trump amerikai elnök szerdán Twitter-üzenetben jelentette be, hogy Washington tárgyalásokat kezdett Szöullal a védelmi költségekről, de a dél-koreai külügyminisztérium egyik szóvivője ezzel kapcsolatban rá következő napon, csütörtökön azt mondta újságíróknak, hogy az erről szóló tárgyalások egyelőre nem kezdődtek meg. Szöuli külügyi illetékesek szerint Esper pénteki szöuli tárgyalásain sem tett erről említést.

South Korea has agreed to pay substantially more money to the United States in order to defend itself from North Korea. Over the past many decades, the U.S. has been paid very little by South Korea, but last year, at the request of President Trump, South Korea paid $990,000,000..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. augusztus 7.