Fűvel népszerűsítenék az oltást

Az oltási hajlandóság egy bizonyos szint elérését követően világszerte csökken, amire az államok mindenféle megoldást igyekeznek találni, ezek közül a legújabb Washington állam ötlete, mely fűvel növelné az oltási kedvet – írja a The Irish News.

A program lehetővé tenné az államban legális marihuánát árusító üzletek számára, hogy az oltást bizonyító iratokért cserébe egy előre megsodort joint-ot adjanak.

Az állam a borászatok, éttermek és sörfőzdék részére már korábban megengedte, hogy ingyen italokat ajánljanak az oltásokért, de további ösztönzőket is használnak.

Washingtonban sporteseményekre ingyenes belépőt is kaphatnak az oltottak, akik között pénznyereményeket is kisorsolnak, ami akár 1 millió dollár is lehet. Ezek a megoldások úgy tűnik működnek is, hiszen az állam viszonylag előkelő helyen áll a beadott oltások tekintetében.

Az állam kormányzója, a 2020-as választáson rövid ideig induló Jay Inslee 70 százalékos átoltottságnál vagy a hónap végén tervezi feloldani a korlátozásokat az oltottak számára.