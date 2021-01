Halálában is stílusos maradt az egyik legismertebb divatóriás

Eltemették a tavaly év végén 98 éves korában elhunyt Pierre Cardint. A francia divatóriás halálában is stílusos maradt, saját tervezésű motívummal ellátott koporsóban helyezték örök nyugalomra Párizsban.

Pierre Cardin, a francia divatikon, aki a hatvanas és hetvenes években futurisztikus dizájnjaival alapjaiban változtatta meg a divat világát, december 29-én hunyt el egy Párizs melletti kórházban, 98 éves korában. Már az 1950-es évek végén feltűnt űrkorszakot idéző, merész terveivel, és a hatvanas években egyebek mellett olyan hírességek viselték a kreációit, mint Elizabeth Taylor és Brigitte Bardot.

A Beatles radikálisan új kinézetű, gallér nélküli zakóit is ő tervezte – egy egész generáció tagjai cserélték le akkor az unalmas, apáiktól örökölt öltönyeiket a formabontó szerelésre

–, idézi a The Guardian a híres divattervező életútját.

Több mint háromnegyed évszázados karrierje során azonban Pierre Cardin ennél jóval többet tett le az asztalra. Szó szerint is, hiszen a híres iniciálék hétköznapi tárgyakon is feltűntek, például tollakon, órákon. A ruhákon és a cipőkön kívül az utóbbi évtizedekben hotelek és éttermek is viselik a nevét, de van saját parfümje is. Ezzel úttörőnek számított a maga korában – írja a The Guardian –, hiszen

az elsők között volt, aki a luxusvilág elérhetetlen tárgyait a hétköznapi emberek számára is nagyjából megfizethetővé, hozzáférhetővé tette.

Nem mellesleg ez a rengeteg brand állandó és nem csekély bevételforrást is biztosított számára, sokan ezért a licencek Napóleonjának hívták.

Öt kontinens több mint 140 országában vásárolták a ruháit és kiegészítőit. Olaszországban született 1922-ben, de még gyerekként a családjával Franciaországba költözött. Szülei építésznek szánták, ám őt jobban érdekelte a divat világa.

Állítólag 17 évesen a Vöröskereszt kötelékében tanulta ki a szabászmesterséget.

Temetése szűk körben zajlott, a fekete koporsót saját tervezésű kardok díszítették, amelyek lapjai ollót, tűt, gyűszűt és cérnát formáztak.