Háromszáz alatt az új fertőzöttek száma

275 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 987 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – közölték a hivatalos kormányzati tájékoztató honlapon.

Elhunyt 13 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 774 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 705 378 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 69 835 főre csökkent.

837 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 90-en vannak lélegeztetőgépen.

Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A beoltottak száma 5 206 951, közülük 3 694 602 fő már a második oltását is megkapta. A regisztráltak száma 5 millió 248 ezer fő, a regisztráltak 91 százaléka már meg is kapta az oltást.

Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.