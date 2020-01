Hatvankét éves volt ez első orvos áldozata a koronavírusnak

Kilenc nappal azután, hogy először jelentkeztek rajta a koronavírus tünetei, szombaton reggel elhunyt az első orvos Vuhanban – írja a brit Mirror lap.

A Blikk szemléje szerint a 62 éves Liang Wudong január 16-án került először kapcsolatba a fertőzéssel, amikor Hubei tartomány Xinhua nevű kórházában kezelte a fertőzött betegeket. Ő a járvány első olyan áldozata, aki kezelőorvosként kerülhetett kapcsolatba a betegséggel.

A tavaly júniusban visszavonult fül-orr-gégész főként mellkasi fájdalmakra és általános gyengeségre panaszkodott. Néhány nappal karanténba helyezését követően, szombat hajnalban azonban Wudong sajnos elhunyt.

Wudong halála sokak szerint arra hívja fel a figyelmet, hogy a fertőzötteket kezelő orvosok és nővérek is óriási veszélynek és nyomásnak vannak kitéve a kínai kórházakban.

