Ingyenes lett Bécsben a parkolás

A biciklizés mellett az autózás szerepe is felértékelődött Bécsben az elmúlt hetekben.

A városvezetés ezért a mai naptól tízezer új parkolóhelyet bocsát a lakók rendelkezésére, ezzel párhuzamosan pedig a parkolózónákat is felfüggesztik.

A koronavírus elleni védekezés jegyében Bécs Város mindent megtesz a biztonságos közlekedés elősegítéséért. A tömegközlekedés a fertőzés veszélye miatt jelenleg kerülendő, ezért a legtöbben autóval intézik teendőiket. Ez azonban azt is jelenti, hogy megfelelő mennyiségű parkolóhelyre van szükség. A bécsi városvezetés is tudja ezt, ezért a mai naptól határozatlan időre ingyenessé tették a parkolást a városban. Nincs szükség sem parkolójegyre, sem regisztrációra a parkolóóráknál, vagy az applikációkon keresztül, viszont a mozgássérült parkolókban, vagy a rakódóterületeken továbbra sem szabad megállni.

Azokra is gondolt a város, akik hosszabb időre hagynák magukra járművüket. Michael Ludwig polgármester elmondta, szerdától tízezer darab kedvezményes parkolóhely lesz a mélygarázsokban is, amit napi öt euróért igénybe lehet venni, a hét végére pedig már remélhetőleg a harmincezret is eléri ez a szám.

Az ingyenes parkolóhelyekkel most azokon szeretnénk segíteni, akiknek továbbra is be kell járniuk a munkahelyükre

– mondta Birgit Hebein alpolgármester és közlekedésügyi tanácsnok. „Ezek az emberek teszik lehetővé, hogy városunk továbbra is zökkenőmentesen működhessen, ezért nem szabad, hogy a parkolási díjazás hátrányosan érintse őket”. Bécs pénzügyi tanácsnoka, Peter Hanke még hozzátette, a városvezetés külön köszöni a parkolótársaságok együttműködését a jelen helyzetben, hiszen ezek az intézkedések csak így valósulhattak meg.