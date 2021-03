Ismét hazánk útjait járják majd a Google autói

A Google autói egy hét múlva újra elindulnak 14 magyar nagyvárosban, hogy a Street View, azaz az Utcakép szolgáltatásait frissítsék – közölte a Google Magyarország kedden.

A közlemény szerint az autók a következő hónapokban többek között

Miskolcra, Egerbe, Debrecenbe, Szolnokra, Nyíregyházára, Békéscsabára, Szentesre, Veszprémbe, Tatabányára, Szombathelyre, Sopronba, Pécsre, Kaposvárra és Szekszárdra is ellátogatnak.

Az újbóli bejáráson utak, autópályák és városok Google Street View képeit frissítik a Google Térképen.

Az alkalmazásnak köszönhetően a felhasználóknak lehetőségük nyílik már most is virtuálisan meglátogatni a magyar városok többségét, számos várat, kastélyt, építészeti, valamint természeti csodákat, beleértve a nemzeti parkokat is. Az új képek segítik a felhasználókat a még pontosabb tájékozódásban. Az Utcakép 360 fokos képet mutat utcákról, valamint természeti és kulturális nevezetességekről.

Magyarországon a Google térkép Utcakép szolgáltatása 2013 óta érhető el.

A közzétételt megelőzően a képeket egy speciális eljárás alá vetik, amely elhomályosítja az emberek arcát, illetve a rendszámokat, így azok nem lesznek beazonosíthatók, a magánéletükhöz való joguk nem sérül. A Street View lehetőséget kínál a felvételek közzétételét követően is további részletek (egyének, házak, autók) elhomályosítására, ezt a képek jobb alsó sarkában található „Hiba bejelentése” gombra kattintva lehet igényelni.

Az Utcakép jelenleg a világ több mint 220 országában érhető el, beleértve az Antarktiszt és az Északi-sarkot is.

További információ az Utcaképről, valamint, a frissíteni tervezett magyarországi helyszínekről a https://www.google.com/streetview/understand/ oldalon található.