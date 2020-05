Izer Norbert: időben meghozta a kormány a gazdaságvédelmi intézkedéseket

Időben meghozta a kormány a gazdaságvédelmi intézkedéseket

– mondta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatón.

Izer Norbert azt mondta, a kormány már a koronavírus-járvány első két hetében olyan intézkedéseket hozott, amelyek a munkahelyek megtartását szolgálták, és azt, hogy a vállalkozások minél kisebb költségekkel tudják átvészelni ezt a nehéz időszakot.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legfrissebb adatai szerint a bajba jutott ágazatokban az adókedvezmények révén több mint 360 ezer embernek tudta segíteni a kormány a munkában maradását vagy vállalkozásának fenntartását – közölte az államtitkár.

Ötszáz fő alá csökkent a koronavírus-fertőzés miatt kórházban ápoltak száma – közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília az adatokat ismertetve elmondta,

a fertőzés miatt kórházban ápoltak száma 483, 23-an szorulnak gépi lélegeztetésre, és az elmúlt napon három ember halt meg a betegséggel összefüggésben. Csökkent az aktív esetek száma is, jelenleg 1615 embert tartanak nyilván.

Kiemelte, a járványügyi adatok továbbra is kedvezőek, csökkent mind az új igazolt fertőzöttek és az elhunytak száma is, a járványgörbe továbbra is lefelé mutat. „Bizakodóak vagyunk, hogy a járvány első hullámának a végén vagyunk” – fogalmazott.

Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy megkezdődött a hazai koronavírus-vakcina fejlesztése a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közös együttműködésében.

Péntektől változtak az Ausztria felőli belépés szabályai, nem kerül hatósági házi karanténba az a magyar vagy osztrák állampolgár, aki 4 napnál nem régebbi negatív koronavírusteszttel rendelkezik – közölte Kiss Róbert rendőr alezredes azt mondta:

ha azonban a belépést követő 14 nap alatt a belépők a koronavírus tüneteit észlelik magukon, nem hagyhatják el a lakóhelyüket, tartózkodási helyüket vagy szálláshelyüket, és telefonon értesíteniük kell a járványügyi hatóságot.

Változtak a szabályok a magyar-szlovák határon is, beléphetnek Magyarországra a szlovák állampolgárok, ha nem tartózkodnak Magyarországon 24 óránál többet. Az alezredes arról is beszélt, hogy az operatív törzs utasítására a nap folyamán több mint 30 kórházba és más, a védekezésben résztvevő szervezethez érkezik védőeszköz-szállítmány.