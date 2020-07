Kelet-Közép-Európa ismét veszélyben lehet

Sok az új fertőzött

Romlott a járványhelyzet Csehországban, az egészségügyi minisztérium pénteki kimutatása szerint az elmúlt napon több mint 130 új fertőzöttet regisztráltak az országban, ami az utóbbi időszak legmagasabb napi esetszáma.

Adam Vojtech egészségügyi miniszter a Twitteren bejelentette, hogy a Morvasziléziai régióban újra kötelezővé teszik az védőmaszkok használatát a tömegközlekedési eszközökön és a zárt helyiségekben. Eddig ez csak a lokális fertőzésgócként kezelt Karviná városban volt kötelező. Az egész régióban elrendelik a kórházakban és az idősotthonokban a látogatási tilalmat, korlátozzák a vendéglátóipari egységek nyitva tartását.

A vendéglők és a bárok ezentúl csak reggel nyolctól este 11-ig tarthatnak nyitva. A tömegrendezvények résztvevőinek számát száz főben korlátozták és a határon átjáró lengyel vendégmunkásoknak kéthetente kötelező lesz negatív koronavírustesztet felmutatniuk a határon.

Csehországban jelenleg összesen nyolc helyi fertőzésgócot tartanak nyilván, amelyek fele Észak-Morvaország területén fekszik.

A cseh egészségügyi tárca és a tisztiorvosok szerint az általános járványhelyzet továbbra is jó és ellenőrzés alatt van.

Újabb rekord dőlt meg Romániában

A stratégiai kommunikációs törzs pénteki jelentéséből kiderül: az ismert aktív esetek száma meghaladta 11 500-at: közülük több mint 9200-an vannak kórházban, 2286 tünetmentes pácienst miniszteri rendelet alapján, 823 fertőzöttet pedig saját kérésére engedtek haza.

Tovább emelkedett – elérte a 273-at – az intenzív ápolásra szoruló súlyos esetek száma, az utóbbi napon elhunyt 17 fertőzöttel pedig 1988-ra nőtt a járvány romániai halálos áldozatainak száma.

Romániában pénteken először haladta meg a 500-at a napi új megbetegedések kéthetes átlaga.

Az utóbbi két hét adatai alapján most a napi 514 megbetegedés számít átlagosnak, de az utóbbi héten a napi új esetszám már három alkalommal is megközelítette, vagy meg is haladta a 700-at.

A járvány kezdete óta több mint 35 800 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Romániában. A gyógyultak száma meghaladja a 22 300-at.

Nem lassul a fertőzés terjedése Ukrajnában

Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában: egymást követően harmadik napja regisztráltak ismét nyolcszáznál is több új beteget, péntekre az azonosított fertőzöttek száma már meghaladta az 57 ezret – derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közétett adatokból, amelyeket az egészségügyi miniszter is megerősített tájékoztatóján.

Az elmúlt napban 809 új beteget jegyeztek fel, velük együtt a járvány kezdete óta regisztráltaké elérte a 57 264-et.

A hét elejére még 550-650 közötti napi növekményt regisztráltak az országban, viszont a múlt héten is még nyolcszáz fölött volt az újonnan azonosított betegek száma.

Az elhunytak száma péntekre 11 újabb halálos áldozattal 1456-ra emelkedett, miközben eddig 29 769-en gyógyultak meg, közülük 838-an az elmúlt napban. Az aktív betegek száma így jelenleg 26 039 az országban.

Előző nap újabb 132 egészségügyi dolgozónál diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést, körükben az eddig megbetegedettek száma már meghaladta a 7700-at.

Az elmúlt napban 211 beteget kellett kórházba szállítani. A járvány kitörése óta 854 064 laboratóriumi, azaz PCR-tesztet végeztek el az országban.