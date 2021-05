Késes támadás történt az utcán Franciaországban

Késsel támadt pénteken egy rendőrnőre egy férfi a nyugat-franciaországi Nantes-hoz közeli La Chapelle-sur-Erdre rendőrőrsén – közölte a helyi csendőrség.

A nő súlyosan megsebesült a lábán, de nincs életveszélyben, kórházban ápolják. A támadó elvette a rendőrnő fegyverét, és elmenekült a helyszínről, a rendőrség nagy erőkkel kereste, és kora délután egy tűzpárbajt követően előállította.

A man stabbed and badly wounded a policewoman in the French town of La Chapelle-sur-Erdre before he was arrested in a shootout, the national gendarmerie force and media say. https://t.co/l7KgdUwd86 pic.twitter.com/7y2CH3dMdN

— Atlantide (@Atlantide4world) May 28, 2021