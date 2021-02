Kitették az asztalra a honatyák, mekkora a vagyonuk

Nem csak a parlamenti képviselők frissítették a 2020. év végi állapotnak megfelelően a vagyonnyilatkozatukat, hanem az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank elnöke, illetve a legfőbb ügyész, valamint az államfő is.

A 198 országgyűlési képviselő, a nemzetiségi képviselő és a 12 nemzetiségi szószóló is leadta a saját és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát a január 31-i határidőig – közölte Hargitai János (KDNP), az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke. A vonatkozó törvények szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének szintén eleget tett

az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke,

a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettesei, a versenytanács tagjai,

a Költségvetési Tanács elnöke,

a Közbeszerzési Hatóság Tanácsának elnöke és tagjai,

a legfőbb ügyész és helyettesei,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács tagjai, valamint a felügyelő bizottság tagjai,

a médiatanács elnöke és tagjai,

illetve az államfő is.

Az érintetteknek az Országgyűlésről szóló 2012.évi XXXVI. törvény alapján készítik el a maguk és családtagjaik bevallását, amelyeknek most, 2021-ben a 2020. december 31-én fennálló vagyoni állapotot kell tükrözniük. Fontos, hogy a családtag vagyonnyilatkozata nem nyilvános, azonban az országgyűlési képviselőké, a nemzetiségi képviselőé, a nemzetiségi szószólóké és az állami a tisztségviselőké igen. A saját vagyonnyilatkozatok oldalhű másolatát a Mentelmi bizottság ezúttal is az Országgyűlés honlapján tette közzé február 1-jén nulla órától. Nem mindenki várt eddig: Székely Sándor független országgyűlési képviselő már január 27-én közzétette a maga és a vele egy háztartásban élők vagyoni helyzetéről szóló beszámolóját, Ungár Péter (LMP) a hétvégén a sajtóban számolt be a friss vagyoni helyzetéről, de Áder János köztársasági elnök nyilatkozata is már jóval éjfél előtt olvasható volt a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján.

Az államfőnek továbbra is három, két budapesti és egy kisoroszi ingatlanban van tulajdonrésze, a legutóbbi tulajdonszerzése 2019-es. Az ehhez kapcsolódó lakásvásárlási hitele még 41 millió forint, a forint folyószámláján közel 27,5 millió forint gyűlt össze a tavalyi 3,9 millió után. Ezen kívül euró alapú életbiztosítása (17 418 euró), tartós értékpapírszámlája (1 525 088 forint) és devizaszámlája (35 520 euró, valamint 1690 dollár) is van.

Orbán Viktor miniszterelnök vagyoni helyzetében nem következett be számottevő eltérés egy évvel alatt. Továbbra is egy budapesti és egy felcsúti ingatlan kapcsán bír tulajdonrésszel.

Kisebb változás, hogy a feleségével, Lévai Anikóval 2002-ben közösen felvett 20 millió forintos jelzáloghitelből fennmaradt tartozás tovább apadt és a tavalyi szűk 2,2 millió forint után már csak 882 ezer forintot kell törleszteni.

Kövér László házelnök egy szigetszentmiklósi családi ház felével rendelkezik. Hitelintézeti számlakövetelése 3 millió forint, hitelintézettel szembeni tartozása pedig tízmillió. A fideszes politikusnak továbbra is megvan a 2014-ben vásárolt Skoda Superb autója, azonban a tavalyi nyilatkozatában két, kisebb értékű életbiztosítás is szerepelt, de ezek kikerültek. Rogán Antal kabinetminiszter vagyonnyilatkozatából egy, a magánéletére vonatkozó fejlemény is kiderült:

házastársaként nevezte meg Rogán Barbarát.

Ez a rubrika tavaly még üres volt. Változatlanul tulajdonrésszel bír tucatnyi szakonyfalui-felsőszölnöki ingatlanban. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítása meghaladja a 822 millió forintot. Ez némi gyarapodást mutat

a korábbi 809 millióhoz viszonyítva. Találmány hasznosítási díjból bruttó 157,8 millió forint jövedelme származott, ami elmarad az egy éve ismertetett 197 milliótól. A kifizető személye a Mobilsign Kft.

A Demokratikus Koalíció elnök-frakcióvezetője, Gyurcsány Ferenc tavaly több körben is kénytelen volt magyarázattal szolgálni a vagyoni helyzetének alakulásáról, miután lapunk megírta, hogy mintegy egymilliárd forintnak veszett nyoma a politikus pénzügyi hátországából. A friss bevallásában ott van a pápai és a kötcsei ingatlan, ahogy a tekintélyesebb értékpapírállomány is, amely közel százmillióval magasabb árfolyamértékkel bír, mint egy éve:

a volt miniszterelnök 823 millióról írt most, 2020-ban még 734 millióról. Ahogy akkor, úgy most is feltünteti azt a 225 milliós foglaló-előleget, amely pénzkövetelés lakásvásárlás során keletkezett.

A hitelintézettel szembeni tartozás során szerepeltet egy 58 millió forintos bankhitelt és egy értékpapír fedezetű hitelt 214 millió forintról. Vállalkozásból (Altus Portfólió Kft.) kivont jövedelemként 55,5 millió forintja származott, ami komoly visszaesés a tavalyi csaknem 240 millió forinthoz képest.

Jakab Péter, a Jobbik elnök-frakcióvezetője 4,1 millió forintnyi készpénz halmozott fel egy év leforgása alatt, 2020-ban 0 forint szerepelt ugyanitt.

Változatlanul egy miskolci lakóház felét birtokolja, a juttatások taglalásából viszont látszik, hogy ahogy eddig, jelenleg is irodát bérel Miskolcon és Ózdon, Budapesten pedig lakást. Hitelintézettel szembeni tartozása valamelyest mérséklődött, a 10,1 millió forintról 9,15 millióra. Tóth Bertalan, az MSZP elnök-frakcióvezetője egy újabb ingatlant szerzett Pécsen, 2020 nyarán egy 154 négyzetméteres területen fekvő családi ház felét. Személygépkocsiként maradt a bérelt VW Sharan, az életbiztosításainál viszont magasabb összeg szerepel:

3 millió forint és 72,6 ezer euró szemben a tavalyi 2,2 millióval és 70,6 ezer euróval. Más szerződés alapján fennálló pénzkövetelésének összeg 7-ről 7,7 millióra nőtt.

A szocialista politikusnak nem változtak a gazdasági érdekeltségei, övé a Bonus Kft. 60 százaléka, illetve a Dr. Tóth Ügyvédi Iroda 100 százaléka. Ezen a társaságon keresztül kérelmezett 2020 közepén 10 milliós otthonteremtési támogatást a magyar államtól.

Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke fölött szinte megállt az idő, ugyanazok az ingatlanok (Szuhafőn kettő, Budapesten egy), ugyanaz az autó (Kia Ceed) és ugyanannyi államkötvény (8 millió forint) van a nevén, mint egy éve. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnökének bevallása már bír új információval: megvált a 2016-ban szerzet Citroen C4-es járművétől, a pénzintézettel szembeni tartozás 8,3 millióról 7,3 millióra csökkent, miközben a magánszemélyekkel szembeni 4 milliót visszafizette. Feltűnik még, hogy már nem ad bérbe ingatlant, így bruttó 180 ezer forinttól esik el.

Tisztségviselők

Matolcsy György jegybankelnök vagyonnyilatkozata nem tartogat meglepetéseket. A balatonakarattyai családi ház maradt az egyedüli ingatlanja, a havi bruttó jövedelmében sincs érdemi változás.

A cafeteria kondíciói már javultak, a 2019-es bruttó 570 ezer helyett 2020-ban 800 ezer forint béren kívüli juttatásban részesült.

Polt Péter legfőbb ügyész 2020 októberében vásárolt Budapest 12. kerületében egy lakást, amelyet 50 százalékban tulajdonol. Ezzel hét ingatlanban van része. Az értékpapírban elhelyezett megtakarítások közül kikerült az ötmilliós kamatozó kincstárjegy, a pénzintézeti számlakövetelése pedig csaknem megfeleződött 21-ről 12 millió forintra. Magánszemélyeknek már nem tartozik. Némiképp nőtt (évi félmillió forinttal) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől kapott nettó járandósága, jogi szakvizsgáztatás, illetve publikáció szerzői jogdíja címén viszont nem volt bevétele.

A Legfőbb Ügyészségtől 2020-ban összesen évi nettó 39 millió forintja származott, szemben a 2019-es 15,3 millió forinttal.

Az Állami Számvevőszék elnöke, Domokos László tulajdonában változatlanul hat, fővárosi és vidéki ingatlant van. A Mazda CX-5-ös személyautóját sem cserélte le,

az értékpapírban elhelyezett megtakarításai és egyéb befektetései viszont már módosultak.

Prémium Magyar Államkötvényben 51,38 millió forintot jegyzett, amely 59,9 millióra ugrott. A 12 milliós Magyar Állampapír Plusz 7 millióra olvadt. Részvényeinek névértéke maradt 450 ezer, a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla ugyanakkor duplázott 500 ezerről 1,16 millióra. Ezen kívül Egyéves Magyar Állampapírban 21 milliót tartott, befektetési jegyben pedig 267 ezer forintot. Pénzintézettel szembeni tartozásából lefaragott csaknem kétmilliót, így most 2,4 milliót kell még visszafizetnie. Az ingatlan bérbeadásból havi bruttó 30 ezerrel kevesebb folyik be tavalyhoz képest.