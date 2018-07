Már magával a Ronaldo-pletykával is jól járt a Juventus

Cristiano Ronaldo még pályára sem lépett a Juvéban, de már a pletykák is sokat hoztak az olasz klubnak: jelentősen megugrott a részvényárfolyam. A portugál klasszis végül valóban aláírt az olaszokhoz.

Július eleje óta érkeznek a hírek különböző forrásokból, hogy a Juventus közel áll a Real Madrid portugál sztárjának, Cristiano Ronaldónak a leigazolásához. Kedden késő délután végül több forrás már tényként közölte, hogy

az ötszörös aranylabdás portugál Cristiano Ronaldo a Juventushoz igazolt.

A Facebookon a Real Madrid csapatkapitánya, Sergio Ramos is elbúcsúzott korábbi csapattársától. A madridi klub is megerősítette az átigazolás tényét.

Sajtóhírek szerint a klubváltásra százmillió euróért (32,4 milliárd forintért) került sor, és a portugál sztár évi 30 millió eurót (9,7 milliárd forintot) fog keresni Torinóban.

Már az elmúlt napokban is szárnyaltak a Juventus részvényei a várható átigazolást övező pletykákra. Múlt csütörtökön arról szóltak a hírek, hogy másnap bejelentik az átigazolás tényét, és szombaton be is mutatják Torinóban, ahol a Bajnokok Ligája legutóbbi kiírásának gólkirálya már lakást is keres.

Erre végül keddig kellett várni, de a pletykák addig is szépen hoztak a Juve konyhájára:

amióta megszellőztették azt, hogy „Ronaldo megy a Juvéba”, az olasz klub részvényárfolyama 0,66 euróról nagyon megugrott, 0,92 euró felett is járt hétfőn, kedd délután pedig 0,88 körül mozgott.

Az elmúlt negyedévben a Juventus-részvények árfolyama 0,60 és 0,68 euró között mozgott. A bejelentés hírére természetesen nőtt az árfolyam, kevéssel fél 6 után már 0,89 felett járt.