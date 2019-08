Már nem elég csak imádkozós emojit kirakni a Facebookra

Több százmillió forint értékben adakoztak a Facebookon keresztül annak érdekében, hogy végre történjen valami az Amazonas megmentéséért.

A héten több mint ezer új tűzgócot regisztráltak az Amazonas brazíliai részén, az év eleje óta összesen mintegy nyolcvanezer erdőtűz volt Brazíliában, több mint a felük az Amazonas térségében. A térség erdőtüzeiben érintett országoknak több kormány is segítséget ajánlott fel, illetve az óriási tüzek a civil szférát is mozgósították.

Pár nap alatt, több százmillió

Az utóbbi napokban Magyarországon több tízmilliós nagyságrendben gyűjtöttek adományokat az Amazonas megmentéséért, világszinten pedig több százmillió forint értékben adakoztak a segíteni akarók a Facebookon keresztül.

A közösségi oldalon futó kilenc legnépszerűbb adománygyűjtő kezdeményezés egytől egyig az Amazonasszal foglalkozik, és eddig közel 400 millió forintot gyűlt össze,

a legtöbb adománygyűjtő pedig az amerikai Amazonas Watch nevű szervezetet jelölte meg kedvezményezettnek.

A Facebookon körülbelül négy éve jelentették be azt a szolgáltatást, amellyel jelenleg a nonprofit szervezetek adományokat tudnak fogadni. A páréves szolgáltatást később tovább bővítették, és már magánszemélyek is indíthatnak gyűjtéseket, illetve a Facebook-felhasználók születésnapjuk alkalmával is kiválaszthatják, hogy ajándékként mely civil szervezetek támogatását kérik az ismerőseiktől.

A Facebooknak szerintem hosszú évek óta a »fundraiser« az első igazán értelmes fejlesztése – adakozni nagyjából 3 kattintással lehet, a választott alapítvány pedig az adományok 100 százalékát megkapja. Persze nem azonnal, van egy átfutása, de akkor is fontos, hogy nem vonnak le kezelési költséget

– mondta a VG.hu-nak Somlai Dudi Júlia marketing specialista, aki idáig több mint ötmillió forintot gyűjtött össze az Amazon Swatch számára.

„Alapból százezer forintot állítottam be, és az nagyon gyorsan összejött. Aztán emeltem a cél összeget ötszázezere, egymillióra és így tovább. Végül ötmilliónál álltam meg.

„Ezt is elértük már, nagyjából hat nap alatt, és még mindig utalnak páran naponta. Szeptember 6-ig megy a gyűjtésem, az összeget már nem fogom növelni, de még így is lehet adakozni” – tette hozzá. „Több cikket is elolvastam az esőerdő tüzek kapcsán, és az Amazon Watchnál az volt nekem nagyon szimpatikus, hogy

nem elsősorban a mostani tüzeket próbálják megfékezni, hanem hosszabb távon akarják megóvni az ott élő őslakosokat és a megmaradt erdőt

– mondta Somlai.

Az Amazon Watch 1996 óta az Amazonas-medence trópusi esőerdeinek védelmét és az ottani őslakos népek jogainak képviseletét tűzte ki célul. A VG.hu kereste a szervezetet, hogy mikor tudnak beszámolni az eddig befolyt adományok mértékéről, illetve arról, hogy pontosan mire használják fel ezeket a pénzeket. Cikkünk megjelenéséig választ még nem kaptunk.

„Tudomásom szerint a gyűjtés lezárása után kapják meg a pénzt a Facebooktól. Tudom, hogy az összeg nagy része kommunikációra és figyelemfelhívásra megy, de ez természetes. A civil szervezetek fő feladatuk ellátása mellett figyelemfelhívásra is sokat költenek, hiszen e nélkül nem jutna el az emberekhez az üzenetük” – mondta el portálunknak

Péterfy-Novák Éva író, aki közel egymillió forintnyi adományt gyűjtött össze. „Én százezer forinttal kezdtem, de mindig emelni kellett az összeghatárt, mert olyan hamar betelt. Biztos fogok újat indítani” – tette hozzá.

A legnagyobb összegek megmozgatásában azonban nem csak az Amazonas Watch jeleskedik, hanem

a norvég Regnskogfondet nevű szervezet is, amely a legfrissebb összesítés szerint több mint 288 millió forintot gyűjtött össze a közösségi oldalon.

A szervezetet szintén megkerestük, azonban tőlük sem kaptunk még választ arra, hogy pontosan mire tudják felhasználni az adományokat. A norvég szervezet 2003-ban jött lére, a tevékenysége pedig kiterjed az Amazonas-medencére, Közép-Afrikára, illetve a délkelet-ázsiai és az óceániai térségre is. Ezeken a területeken elsősorban az erdőirtások ellen hívják fel a közvélemény figyelmét.

Személyes motiváció

Személyes kapcsolatom van a dzsungelben elő őslakosokkal két törzsből is, és magyar ismerőseim is élnek Brazíliában, tőlük azt tudtam meg, hogy a helyzet borzalmas és bármilyen segítség jól jön

– nyilatkozta Süveg Márk Saiid slam költő, előadó a VG.hu-nak. Ő az egyik legtöbb adományt tudta Magyarországon idáig összegyűjteni,

cikkünk megjelenéséig több mint tizenegymillió jött össze.

„Elegem lett, hogy mindenki csak egy Facebook-poszt erejéig »imádkozik«, vagy tényleg csak annyit tesz, hogy a hírt megosztja” – tette hozzá, és azt is elmondta, hogy ez volt az első online-on keresztüli akciója, amelynek eredményén ő maga is meglepődött. „Nem sejtettem, hogy ennyit össze tudunk dobni, igyekeztem bevonni azokat a barátaimat, akik nagyobb számú táborral, sok követővel rendelkeznek. Nélkülük nem ment volna” – mondta az előadó.

„A szervezetnek írtam, válasz még nem érkezett, tudom hogy sok idő mire odaér a pénz, de segítség mindig kell, hogy az őslakosok meg tudják védeni magukat és így az erdőt” – tette hozzá.

Kump Edina környezetkutató, hulladékcsökkentési szakértő a Rainforest Alliance-nek gyűjtött össze egymillió forintot. „Ez az első Facebookon keresztüli adományozásom, aminek az a fő oka, hogy korábban nem néztem utána hogyan működik, megbízható-e, szkeptikus voltam, nem értettem” – írta ki az oldalára és hozzátette, hogy az adománygyűjtése már elérte a célját, ezért azt leállította, viszont mindenkit arra buzdít, hogy akinek van rá lehetősége, az támogassa a környezetvédő civileket továbbra is.

Azt gondolom, hogy vannak hazai problémák, amikre csak nekünk, magyaroknak kell figyelni, és vannak globális problémák, amik mindannyiunk ügye kellene, hogy legyen.

„Hiszek abban, hogy ha nekünk sok jót oszt az élet, akkor abból igenis vissza kell adnunk. A gyerekeimnek is ezt próbálom tanítani” – mondta Somlai Dudi Júlia. „Azt látom, hogy szerencsére egyre több a környezettudatos szülő, aki érzi annak a súlyát, hogy »a Földet a gyerekeinktől kaptuk kölcsön«, és így sokan olyanok is megosztották, akik amúgy nincsenek olyan helyzetben, hogy adakozni tudjanak, viszont fel akarják hívni a figyelmet a problémára” – tette hozzá.

A politika sem maradhat néma

Emmanuel Macron francia elnök a G7-ek csúcstalálkozóján bejelentette, hogy az országcsoport tagjai 20 millió dolláros (csaknem hatmilliárd forintnak megfelelő) azonnali segélyt nyújtanak az Amazonas-medencében fekvő országoknak az erdőtüzek megfékezésére, illetve hosszú távú globális projektet kezdeményeznek az amazóniai esőerdő védelmére.

Macron élesen bírálta a brazil elnök szerinte nem megfelelő hozzáállását a katasztrófához, sőt még azt is felvetette, hogy nemzetközi státuszt kellene adni az amazóniai esőerdőnek abban az esetben, ha a térség vezetői a Föld egésze számára ártalmas döntéseket hoznak. Ezzel szemben Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésében teljes és feltételek nélküli támogatásáról biztosította Bolsonarót. Az Amazonas 60 százaléka brazil területen fekszik.

A nemzetközi sajtó beszámolója szerint a pusztító tüzek tetemes részét nem villámcsapás vagy egyéb természeti katasztrófa okozza, hanem

az agrárterületek vagy beépíthető területek növelését célzó, szándékos erdőirtás vagy avarégetések.

„A tüzeket folyamatosan gyújtják mindenhol ma is, igyekeznek kimenni az utcára, akik a városokban vannak, de támogatást nagyon keveset kapnak” – mondta Süveg Márk Saiid. Hozzátette, brazil ismerősei szerint a „nemzetközi presszió az egyetlen megoldás, vagy egy embargó, vagy valamilyen gazdasági stratégia, amivel kintről ösztönzik az elnököt a változtatásra”.