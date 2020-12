Január 11-ig maradnak a szigorú intézkedések

Orbán Viktor bejelentette a karácsonyi, ünnepi időszakra szóló korlátozásokat érintő változásokat.

A koronavírussal továbbra is harcban állunk egész Európában – mondta a miniszterelnök. Mind az ápolóknak, mind az orvosoknak, mind a tanároknak köszönettel tartozunk. A legtöbbet tesztelő országok közé tartozunk – tette hozzá.

A miniszterelnök elmondta:

a tudósok azt javasolták, a szigorú intézkedéseket fent kell tartani. Szigor kell, mert karácsony jövőre is lesz, most az a fontos, hogy mi is legyünk.

A jelenlegi intézkedések január 11-ig érvényben maradnak, azaz este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom van.

A szentestével kapcsolatban december 21-én döntenek. A szilveszter sem lesz kivétel, biztos, hogy nem lehet utcabálokat, fesztiválokat tartani.

Holnaptól indul a regisztráció a vakcinára. Orbán Viktor közölte,

a beszerzések során se politikát, se nemzetközi érdekeket nem veszünk figyelembe. Az az elsődleges, hogy elsőként jussunk vakcinához.