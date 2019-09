Mi a leggazdaságosabb módszer hajritkulás kezelésére?

A hajhullás és hajritkulás mindannyiunkat érint valamilyen formában. Valószínűleg sokunk számos módszert ismer a hajvesztés megállítására. Cikkünkben nem csupán ismertetjük a különböző lehetséges módszereket, hanem arra a kérdésre is megadjuk a választ, hogy vajon melyik hajhullás elleni módszer a leggazdaságosabb.

A hajritkulás mindannyiunkat érint valamilyen formában. Valószínűleg sokunk számos módszert ismer a hajvesztés megállítására, és nem ismeretlenek előttünk a népszerű technikák sem, mint a gyógyszeres kezelések, a különböző hajrostok vagy a hajbeültetés. Most azonban nem csupán ismertetjük a különböző lehetséges módszereket, hanem arra a kérdésre is megadjuk a választ, hogy vajon melyik hajhullás elleni módszer a leggazdaságosabb. A kérdés nyilvánvalóan mindenki számára fontos, aki tenni szeretne hajhullása és a fején található hajhiányos területek ellen, hiszen természetes, hogy nem szeretnénk feleslegesen pénz kidobni hatástalan módszerekre, valamint többet sem szeretnénk fizetni a kelleténél.

Finasteride

A finasteride hatóanyagú gyógyszereket először a prosztata megnagyobbodásának kezelésére fejlesztették ki. Később a kutatók rájöttek, hogy a hajhullásban szenvedő pácienseknél mellékhatásként hajnövekedés lépett fel, a finasteride ugyanis a DHT szint csökkenését

eredményezte a vérben.

Pro: A hajnövekedést kis mértékben segíti, és a fejtető kopaszodásának lassításában is eredményes.

Contra: A gyógyszer szedésének abbahagyásával újra megindul a hajvesztés. Emellett érdemes feltennie a kérdést, hogy szeretne-e minden nap olyan gyógyszert szedni, ami szexuális zavarokat okoz, és folyamatos orvosi kontrollt igényel.

Mellékhatások: A finasteride hatóanyagú gyógyszert szedő férfiaknál mellékhatásként felléphet valamilyen szexuális zavar, amely a gyógyszer abbahagyása után is megmaradhat. A szexuális zavarral diagnosztizált páciensek közül több mint 60 százalékban alakult ki

depresszió, a 25 év körül páciensek esetében pedig mindenki tapasztalt valamilyen szexuális mellékhatást, 75 százalékuk a depresszió tüneteit is mutatta.

Pár éve Amerikában emiatt több mint ezer ember perelte az egyik finasteride hatóanyagú gyógyszert gyártó céget.

Ár: 20 évvel számolva közel 3 millió forint.

Minoxidil

A minoxidil hatóanyagú készítményeket, a finasteride hatóanyagúakhoz hasonlóan, először vérnyomáscsökkentőként használták, és csak később jöttek rá, hogy mellékhatásaként szőrnövekedés és a hajhullás lassulása tapasztalható. Ma már az androgén alopécia (férfias típusú hajvesztés) kezelésére használják.

Pro: Javítja a haj minőségét, hosszabbítja és vastagítja a szálakat, valamint a hajnövekedést is serkenti.

Contra: Leginkább azoknak ajánlott, akiknek még csak kezdődő a hajvesztése, ugyanis tartósan kopasz területeken már nem hoz eredményt.

Minden nap használni kell, a kezelés abbahagyásával a hajhullás újra visszatér.

Mellékhatások: A leggyakoribb mellékhatás a viszketés és a bőrirritáció. Gyakran fellép fejfájás is, esetenként pedig előfordulhat allergiás reakció és angioödéma. Gyakori mellékhatásnak számít még az allergiás eredetű bőrgyulladás, a légszomj, a kiütés, a gyulladásos bőrbetegség, a végtagduzzanat, a depresszió és a fájdalom.

Ár: 20 évvel számolva közel 3 millió forint.

PRP terápia

A PRP (Platelet Rich Plasma) terápia lényege, hogy a páciens saját vérét juttatják vissza koncentrált formában a fejbőrbe. Először leveszik a vért, lecentrifugázzák, így leülepszik a vérplazmában gazdag sejtes anyag, majd ezt fogják befecskendezni a hajhiányos területekre.

Ez a folyadék rendkívül sok növekedési faktort, fehérjét és regenerációban részt vevő molekulákat tartalmaz.

Pro: Lassítja a hajhullás folyamatát és a hajszálak elvékonyodását. A meglévő és az új hajszálak a terápia hatására megvastagodnak, és gyorsul a hajnövekedés is.

Contra: Nem növeszti vissza a már kihullott hajszálakat, és az andorgén alopéciát sem állítja meg. Csak lassítja a kopaszodás folyamatát, de nem szünteti meg.

Mellékhatások: A kezelések alkalmával minimális fájdalomérzet tapasztalható.

Ár: A PRP kezelés ára közel 100 000 ft, évente körülbelül 6 kezelés javasolt. 20 évvel számolva ez majdnem 12 millió forint.

Hajrost

A különböző hajrostok a következőképp működnek: mikroszkopikus keratint és kéntartalmú fehérjéket is tartalmaznak, melyek elektromos töltést kapnak és integrálódnak, egybeolvadnak a meglévő hajszálakkal. Használatuk egyszerű, csak a hajhiányos területekre kell szórni, majd le kell fixálni valamilyen hajlakkal.

Pro: Az eredményre nem kell várni, azonnal látható lesz. A haj dúsabbnak és vastagabbnak látszódik. Nincs szükség orvosi konzultációra, vérvételekre.

Contra: A kopaszodást és hajhullást egyáltalán nem kezeli, csak némi esztétikai megoldást nyújt. Leginkább csak kezdődő kopaszodás esetén lehet alkalmazni. Minden hajmosás után újra kell használni, majd ismételten fixálni hajlakkal.

Mellékhatások: A hajrostok természetes alapanyagúak, nem okoznak semmilyen mellékhatást.

Ár: A hajrost árak nagyjából 20 000 ft körül mozognak. Egy csomag általában egy hónapra elegendő. 20 évvel számolva ez közel 5 millió forint.

Tupé vagy paróka

Ma már nagyon sokféle parókát vehetünk, illetve készíttethetünk magunknak. Vannak szintetikusak, valódi hajból készültek, kis és nagy méretűek, és mindenféle színben kaphatóak.

Pro: Viszonylag gyors (és kezdetben még olcsó) megoldása a kopasz területek elrejtésének.

Contra: A paróka rongálódhat, elcsúszhat, emellett sok egyéb kényelmetlenséggel is járhat, és sajnos sosem lesz olyan természetes kinézetű, mint az eredeti haj.

Mellékhatások: A paróka viselése nagy károkat okozhat a fejbőrön, ugyanis a használatukhoz szükséges ragasztó nem tesz jót a hajszálaknak. Az sem kedvez a megmaradt hajállománynak, hogy a paróka alá van szorulva. Sajnos sokszor elmondható, hogy a hajhiányos területeket csak tovább növeli a paróka viselete.

Ár: Használattól és az esetleges sérülésektől függ, hogy mikor kell lecserélni, de van olyan paróka, ami csupán 3 hónapig hordható. Egy paróka ára sokszor több százezer forint, 20 évvel nagyjából 8-12 millió forinttal kell számolnunk.

Hajbeültetés

A hajbeültetés során a páciens saját megmaradt hajszálait ültetik át a hajhiányos területekre. A hajszálakat a tarkótájékról nyerik ki, ugyanis az itt lévő hajhagymák ellenállnak a kopaszodásért felelős DHT hormon hatásának, és ezt a tulajdonságukat a beültetett területen is megőrzik. Amiatt sem kell aggódnunk, hogy esetleg a tarkótáji terület lesz a beavatkozás után hajhiányos, mivel itt általában elég sűrű a hajkorona, így a kinyert hajszálak hiánya nem tűnik majd fel.

Pro: Az egyetlen biztos megoldás a hajhullás illetve a kopaszodás megállítására és visszafordítására. A hajbeültetés teljesen kopasz területre is lehetséges, és előrehaladott hajvesztés esetében is látványos eredményt hoz. A beavatkozást nem kell megismételni, a beültetett hajszálak az idő múltával sem fognak kihullani.

Contra: A végeredményre várni kell pár hónapot.

Mellékhatás: A beavatkozás előtt az érzéstelenítő injekció némi fájdalommal járhat.

Ár: A hajbeültetés komplikáltságától és a beültetett hajszálaktól, valamint a kiválasztott módszertől függően 595 000 és 1 545 000 között. 20 évvel számolva az ár ugyanennyi.

Konklúzió

Amint az a táblázatból is jól kiolvasható, sok szempontból a leg- megoldás a kopaszodás megszüntetésére a hajbeültetés. Ugyan nem olcsó beavatkozásról van szó, mégis a hajvesztés elleni küzdelemben ezt éri meg leginkább választani, mivel nemcsak hogy ez hozza az

egyetlen tartós és biztos eredményt, hanem pénzügyileg is ezzel járunk a legjobban. Az egyedüli hátránya is csak a hajrosttal és a parókával szemben van, mivel pár hónapot várni kell a végleges eredményre, de az már olyan frizura lesz, amit nem mos le a sampon, és nem csúszik el a fejbőrön.

Magyarországon is vannak olyan hajbeültetési klinikák, melyek minőségi szolgáltatást nyújtanak elérhető áron. Kiemelkedő közülük a HIMG klinika, ami nem csak kiváló referenciákkal rendelkezik, de sebészeik a legtapasztaltabb hajspecialisták közé tartoznak, +20 év kombinált tapasztalattal bírnak. A HIMG hajbeültetési klinika a legmodernebb hajtranszplantációs központ Európában, nemzetközi színvonalú eszközparkkal rendelkezik és a díjnyertes S.H.E. hajbeültetési módszer is az ő fejlesztésük.

Ha kopaszodással küzd, és a leggazdaságosabb, legminőségibb megoldást keresi, válassza a hajbeültetést a HIMG klinikánál!