Nagy-Britanniában csak annyit tudnak, hogy milyen miniszterelnököt nem támogatnának

A brit pénzügyminiszter közölte, nem támogatna egy olyan új miniszterelnököt, aki a brit EU-tagság rendezetlen, megállapodás nélküli megszűnésére törekedne.

Philip Hammond a Sky Newsnak nyilatkozva alig burkolt utalást tett arra is, hogy

ha a távozó Theresa May kormányfő utódja ilyen Brexit-stratégiát hirdetne meg, és emiatt bizalmatlansági indítványt kezdeményeznének kormánya ellen a parlamentben, akkor ő megfontolná ennek az indítványnak a megszavazását.

Hammond szerint a megállapodás nélküli Brexit nem szolgálja Nagy-Britannia érdekeit, hatalmas kockázatot jelentene a brit gazdaságra, a nemzetbiztonságra és az ország egységére.

A politikus néhány napon belül másodszor figyelmeztette Theresa May utódjelöltjeit arra, hogy akár az állásukba is kerülhet, ha megállapodás nélküli Brexitre törekednek. A pénzügyminiszter a BBC-ben kijelentette:

a londoni alsóház többször is nagyon egyértelmű szavazással adta értésre, hogy nem támogatja a megállapodás nélküli kilépést az EU-ból, és egy olyan miniszterelnök, aki nem vesz tudomást a parlamentről, nem számolhat azzal, hogy hosszú ideig a posztján marad.

Theresa May múlt pénteken jelentette be, hogy június 7-én távozik tisztségéből, miután háromszori kísérletre sem tudta elfogadtatni a parlamenttel a Brexit feltételrendszerét rögzítő, az Európai Unióval novemberben elért megállapodást.

Csütörtökig tizenegyen jelezték, hogy indulnak az utódválasztási versenyben, és közülük többen is kifejezték hajlandóságukat a megállapodás nélküli Brexitre.