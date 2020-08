Navalnijt mérgezéssel vitték kórházba Omszkban

Eszméletlen állapotban, mérgezéssel vitték kórházba az egyik legismertebb orosz ellenzéki politikust Alekszej Navalnijt – közölte sajtótitkára. Éppen egy éve volt utoljára az, hogy a politikust a börtönből egyenesen a kórházba szállították heves allergiás tűnetek miatt – környezete akkor is mérgezésre gyanakodott.

Eszméletlen állapotban, mérgezéssel vitték kórházba az egyik legismertebb orosz ellenzéki politikust Alekszej Navalnijt, miután az őt szállító repülőgép rendkívüli leszállást hajtott végre Omszkban – közölte Kira Jarmis, az orosz ellenzéki politikus sajtótitkára csütörtökön a Twitteren.

Jarmis azt írta, hogy Navalnij reggel óta csak teát ivott. Feltételezése szerint a vloggert megmérgezhették.

„Az orvosok azt mondták, hogy a meleg folyadék felgyorsította a toxin feszívódását” – idézte a TASZSZ Jarmist.

A sajtótitkár emlékeztetett arra, egy éve Navalnijt „megmérgezték” a fogházban, úgy vélekedett, „nyilvánvaló, hogy most is ugyanazt tették vele”. Sajtójelentések szerint Navalnij az elmúlt napokban Novoszibirszkben tartózkodott, ahol feltehetően anyagot gyűjtött egy újabb leleplezéshez. Innen a politikus Tomszkba indult tovább.

A rágalmazás miatt többször elitélt bloggerról legutóbb tavaly július végén jelentek meg olyan hírek, miszerint megmérgezték volna. Azt MTI akkor is arról számot be, hogy az orosz ellenzéki politikust a moszkvai börtönből – ahol 30 napos elzárását töltötte – kórházba szállították, mert heves allergiás rohama támadt. Egy orvos szerint elképzelhető, hogy megmérgezték valamilyen vegyi anyaggal, mindenesetre Navalnij környezetéből többen is furcsállják az esetet.