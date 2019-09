Orbán: a cél, hogy a gyermeket vállalók jobb életszínvonalon éljenek

A miniszterelnök a III. Budapesti Demográfia Csúcson azt mondta, a csehekről példát kell vennünk, mert náluk már nőtt a születések száma.

Akkor győztünk, ha egy olyan családtámogatási rendszert tudunk felépíteni Magyarországon, amelyben a gyermeket vállallók jobb életszínvonalon élhetnek, mint azok akik nem vállalnak gyerekeket – mondta Orbán Viktor, miniszterelnök a III. Budapesti Demográfiai Csúcson. Hozzátette: egyelőre még nem tartunk itt, de azt a pontot keressük, ahol a családtámogatási rendszer át fog billenni.

Példaként említette Csehországot, ahol gazdasági és pénzügyi csodát tettek, mivel a V4-ek között Csehországban a legmagasabb a születések száma, 1,7 gyerek jut egy anyára,

míg Magyarországon most 1,4 gyermeket szülnek a nők életük során.

A miniszterelnök szerint a magyar családpolitika rendkívül sokrétű, és a magyar tapasztalatokat szívesen felajánlja a kétnapos konferencia részvevőinek. Elmondta, a magyar modell alapja alkotmányos természetű, a családpolitika fontos elemei rögzítve vannak az magyar alkotmányban. A modell második részeként megemlítette, hogy a jó családpoltikához gazdasági alapok is kellenek, ugyan is Európában a sikeres családpoltikához pénz is kell. Magyarországon tíz év alatt kétszeresére növelték a családoknak juttatott költségvetési támogatást, ugyanakkor a sikeres családpolitikai alapja a bizalom is, hogy a családok hosszú távon számíthassanak a kormány által bevezetett intézkedésekre.

Kiemelte: magyar tapasztalat az is, hogy a családtámogatási juttatásokat mindig össze kell kötni a munkavállalással is, a gyerekeknek nyújtott támogatást pedig össze kell kapcsolni a szülői kötelességek teljesítésével. Például, ha egy gyerek iskoláskorú és szülő nem viszi iskolába, akkor nem részesülhet a családi pótlékban – hangsúlyozta. Valamint fontos elem, hogy az óvodai foglalkozások hároméves kortól biztosítottak, az óvoda nem gyermekmegőrző, hanem felkészíti a gyermeket az iskolára. Hozzátette: a kormány vállalta, hogy 2222-re elegendő bölcsődei férőhelyet is létesít.

A magyar poltikai egy szóra van felfűzve, mégpedig arra, hogy „mégis”

– mondta Orbán Viktor. Bár Európában tízből kilencen azt mondják, hogy ez a demográfiai fordulat nem fog sikerülni, de ezt mondták akkor is, amikor az IMF-et elküldtük, és nem hittek abban sem, amikor az mondtuk, hogy tíz év alatt egymillió munkahelyet hozunk létre – mondta Orbán Viktor.