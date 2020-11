Összefogtak Budapest bevásárlóutcái

Nem futamodtak meg a vállalkozások a járványhelyzetben, Budapest öt bevásárlóutcájának összefogásával idén is egy csokorba szedték össze az általuk kínált termékeket és szolgáltatásokat. Az elmúlt években SlowXmas néven ismertté vált kezdeményezés reagálva a vírushelyzetre idén #Várunkvissza – Együtt a helyi vállalkozókért néven hirdeti az összefogást az adventi időszakban.

A #Várunkvissza elnevezésű kommunikációs kampány főszervezője a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott Bevásárlóutca Menedzsment (BUM).

Céljuk, hogy a budapesti bevásárló és tematikus utcákban lévő vállalkozásokat támogassák. Nincs ez másként az adventi időszakban sem, idén azonban a vírus nehezíti a megszokott színes forgatag hiányában a korábbi figyelemfelhívó kampányt.

Habár 2020-ban SlowXmas néven aligha hirdethették meg az összefogást, nem szerették volna elengedni a vállalkozók kezét. Az összefogást hirdetve november 25-től egészen karácsonyig a www.bevasarloutca.hu oldalon naprakész információt kínálnak arról, melyik vállalkozás milyen szolgáltatásokat nyújt még ebben a nehéz helyzetben is. A nyomonkövetés, a működő üzletek kiemelt bemutatása és az összehangolt kommunikáció segíthet abban, hogy jelezzék, ha átmenetileg nem is mindenki a valós térben, de ahogy tudja, igyekszik termékeivel és szolgáltatásaival az igényeket kielégíteni.

Az ünnep igazi, meghitt lényege köszönhet vissza a kampánnyal, ahol a kézműves termék, a szívvel készített finomságok, és a kulturális értékek kapják a főszerepet. Mindehhez a Falk Art&Antique Street (Falk Miksa utca), a Bartók Béla Boulevard (Bartók Béla út), a Fashion Street (Deák Ferenc utca), a KultUnio (VI. és VII. kerület multikulturális negyede) és a Ráday Soho (Ráday utca) csatlakozott, akik adventi összefogása korábban már elnyerte a Magyar Marketing Szövetség szakmai díját, a Városmarketing Gyémánt Díjat a színvonalas városmarketing tevékenységért.

Az öt utcában a nehéz helyzetben is több mint 100 üzlet tart nyitva a legkülönbözőbb formában.

Az éttermek, kávézók többségében elvitelre vagy házhozszállítással kínálják finomságaikat, és persze sokan tudnak működni új nyitvatartással.

Az Art&Antique Street üzleteinek és aukciósházainak többsége zavartalanul látogatható az adventi időszakban. A Bartók Béla Boulevardon sok lehetőség áll rendelkezésre a gasztronómiára. A bezárt üzletek portáljai pedig, lehetőséget adva az iparművészek számára a bemutatkozásra, új életre kelnek.

A Fashion Streeten az üzletek mellett az egyedülálló karácsonyi fények adják meg az ünnepi hangulatot a bevásárláshoz. A KultUnioban az új „drive-thru” szolgáltatással az átvétellel rendelt ételeket akár az autóhoz is kiviszik. A Király utcában lévő K11 Művészeti és Kulturális központ online programokkal várja az érdeklődőket. A Ráday utcában elvitelre és kiszállításra is színes kínálatból lehet választani.

Közösen a Bevásárló és Tematikus utcákban működő utcamenedzsment szervezetekkel arra vállalkozunk, hogy a járványidőszakban – legfőképp a november 11-én életbe lépett szabályok ellensúlyozására – egy közös kommunikációs kampányt indítunk a még működő vállalkozások számára

– fogalmazta meg Király Gabriella, a BUM bevásárlóutca menedzsere.

Hozzátette: ez alatt természetesen nem csak azokat értik, akik nyitva tartják üzletüket, hanem azokat is, akik elvitelre, házhozszállításra vagy online értékesítésre álltak át. Nem szeretnék magukra hagyni azokat sem, akik bezárni kényszerültek a jelenlegi helyzetben, ezért is lett a kampányuk neve #Várunkvissza, hiszen, amint lehetséges, a vendégeket a fizikális térben is szeretnék újra látni.

A kampány során a kezdeményezés közösségi médiafelületeire portrévideók is felkerülnek, amelyekben az utcák bátor vállalkozóit mutatják be.

A kisfilmekből kiderül: az utcák vállalkozásai mögött ugyanolyan húsvér emberek állnak, mint a nézők. A párperces videók az üzletekből mutatják be egy-egy termék vagy szolgáltatás megszületését, miközben megtudjuk, a vállalkozók mióta vannak a szakmában, mikor döntöttek úgy, hogy saját céget indítanak, és miért érdemes őket meglátogatni, éppen az ő terméküket választani.