Összesen négymilliárdból újulhat meg a Blaha Lujza tér

A várhatóan idén ősszel induló kivitelezési munkák nagyjából egy évig tartanak majd.

Ötvenöt év után új, egységes arculatú térként újul meg Budapest egyik legforgalmasabb, jelentős történelmi és szellemi örökséggel bíró, ikonikus városi csomópontja, találkozóhelye, a Blaha Lujza tér

– írja a budapest.hu.

Az oldal beszámolója szerint a csomópontot teljes mértékben akadálymentesítik, felújítják az aluljárót, és részben módosul a teret határoló utak forgalmi rendje is: a Rákóczi útról például közvetlenül jobbra lehet majd kanyarodni a József körútra. A várhatóan idén ősszel induló kivitelezési munkák nagyjából egy évig tartanak majd:

a Blaha Lujza tér, a tér alatti aluljáró és a Somogyi Béla utca felújításának becsült költsége négy milliárd forint, amely fővárosi és kormányzati forrásból áll rendelkezésre.

A megújult Blaha Lujza téren helyet kap majd egy kisméretű, kulturális célokat szolgáló – az egykor itt álló Nemzeti Színház örökségét felidéző – épület, amely előtt egy egybefüggő térrész adhat majd helyet akár nagyobb rendezvényeknek is.

A téren található fák száma a mostani 26-ról 65-re nő, ezzel együtt az új zöldfelület mérete több, mint 1000 négyzetméter lesz. Fasort telepítenek a Rákóczi út jelenleg aszfaltozott középszigetébe is – ideiglenesen, azzal a szándékkal, hogy a Rákóczi út később megvalósuló fejlesztésig (amikor ezeket a fákat majd áttelepíthetik) kifejthesse jótékony hatását.

Új gyalogos átkelőhelyek létesülnek, felújítják az aluljárót, kialakítanak egy BKK ügyfélközpontot és egy nyilvános illemhelyet is. További fejlesztésként két MOL Bubi közbringa gyűjtőállomás lesz a téren: a jelenleg is üzemelőt áthelyezik a József körút mellé, emellett egy újat telepítenek a Márkus Emília utcában. Több kerékpártámaszt is létesítenek a megújuló Blaha Lujza téren.