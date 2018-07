Perelnének a veronai buszbaleset áldozatainak szülei

A legújabb vizsgálatok szerint durva szabálytalanságok előzték meg a veronai busztragédiát. Ha a hatóságok nem lépnek, több áldozat hozzátartozója tesz feljelentést – írja a Blikk.

Eddig csupán Olaszországban indult eljárás a tavaly januárban a Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulóinak veronai buszbalesete miatt, amiben 17-en haltak meg. A magyar hatóságok még nem indítottak hivatalból eljárást a buszt üzemeltető cég ellen, ha pedig ez a jövőben is így marad, úgy az áldozatok szülei fognak lépni a Blikk cikke szerint.

Nemrég kézhez kapták ugyanis az igazságügyi szakértői véleményeket, amelyből kiderült, hogy a busz sofőrje és a fuvarozó cég vezetője gyakorlatilag a leégett jármű minden hibájáról tudott.

Krizsány László az egyik elhunyt diáklány édesapja a dokumentumok alapján a lapnak elmondta, a cég már az autóbusz honosítási vizsgájánál is kozmetikázott, meghamisították az adatokat, hogy a jármű külföldi utakra is mehessen. Mint ahogyan ismert volt előttük az is, hogy valóban volt illegális üzemanyagtartály a buszban.