Teknőcfészek piszkálásáért vettek őrizetbe egy nőt

Teknőcfészek megpiszkálásáért vettek őrizetbe egy nőt Floridában – adta hírül a helyi rendőrség szombaton.

A 41 éves kínai nő egy bottal beletúrt tengeri teknősök költőhelyén az egyik fészekbe, és bár a tojásoknak nem esett bajuk, a nőt előállították, mert hatóságilag lezárt területen mászkált. További gyanú ellene: tengeri teknőcök vagy tojások molesztálása.

