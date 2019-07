Több mint hárommillió forintot adtak egy fürt lédús szőlőért

Ez a legmagasabb ár, amit a Ruby Roman nevű, lédús, magas cukortartalmáról híres fajta 12 évvel ezelőtti piacra dobása óta egy fürtért adtak. Az Isikava prefektúrában nemesített szőlő minden szeme 20 grammnál nagyobb súlyú.

– mondta Hoszokava Takasi, a sikeresen licitáló cég képviselője. A Reiva-kor az új japán uralkodó májusi trónra lépésével kezdődött új korszak elnevezése.

Bunch of Ruby Roman grapes bought at auction for 1.2 million yen https://t.co/nSOh8nuudu #grapes #auction #Japan

— City-Cost | Japan. (@citycostjapan) July 9, 2019